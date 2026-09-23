В Ташкенте официант спас упавшего в канал ребенка

В Алмазарском районе города Ташкента сотрудник кафе спас упавшего в воду ребенка. Инцидент произошел 23 сентября.

Как стало известно, когда дети играли возле водоема, их мяч упал в воду. Один из детей залез на большую трубу, чтобы достать мяч. Однако он потерял равновесие, упал в воду, и его начало уносить течением.

Работник близлежащего кафе, увидев ситуацию, незамедлительно бросился на помощь. Он прыгнул в воду и сумел вытащить ребенка из течения.

Спасенный ребенок был доставлен в больницу. Сообщается, что в настоящее время его состояние хорошее и он находится под наблюдением врачей.