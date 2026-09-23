Сборная Соккеруз готовится к матчам против Бразилии

Национальная сборная Австралии впервые собралась после вылета с чемпионата мира 2026 года и начала подготовку к двум товарищеским матчам против Бразилии. Goal.com как сообщает издание, опытный лидер команды Джексон Ирвайн потребовал от футболистов постоянного прогресса, а талант из клуба «Спортинг» Нестори Иранкунда высоко оценил потенциал нового поколения. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Австралийцы собрались вместе впервые после участия в 1/8 финала чемпионата мира, который прошел в июле. Впереди команду ждет серьезное испытание: в пятницу они примут пятикратных чемпионов мира бразильцев в Таунсвилле, а в следующий вторник проведут ответный матч на стадионе «Санкорп» в Брисбене.

Важная подготовка к предстоящему Кубку Азии

Эта серия из двух матчей послужит важным этапом подготовки к Кубку Азии, который стартует в январе в Саудовской Аравии. Главный тренер и игроки нацелены на продолжение позитивной динамики летнего сезона в противостояниях с соперником мирового уровня.

Опытный полузащитник Джексон Ирвайн с первых часов тренировочного лагеря призвал товарищей по команде еще больше повысить планку общих требований. Он подчеркнул, что кампания на чемпионате мира была полна ярких моментов, но для успеха на Кубке Азии команда должна непрерывно развиваться.

Новые таланты и потенциал сборной

Ирвайн отметил, что привлечение молодых футболистов в состав — отличная возможность проверить глубину состава Австралии. По его словам, команда должна сделать еще один шаг вперед.

В свою очередь, вингер Нестори Иранкунда также выразил уверенность в молодом поколении австралийских футболистов. 20-летний игрок, недавно перешедший из «Уотфорда» в португальский «Спортинг», намерен закрепиться в национальной сборной.