Формула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием Моуринью

·2·Спорт
Формула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием Моуринью

Главный гранд испанской Ла Лиги и всего европейского футбола мадридский «Реал» начал новый сезон гораздо сложнее и нервознее, чем ожидалось. Под руководством вернувшегося в летнее трансферное окно португальского специалиста по прозвищу «Особенный» Жозе Моуринью «королевский клуб» в первых семи турах потерпел два поражения и опустился на 4-е место в турнирной таблице. На данный момент мадридцы отстают от извечного соперника — лидирующей «Барселоны» — ровно на 6 очков. Однако, несмотря на нестабильность командных результатов, в раздевалке «Сантьяго Бернабеу» между Моуринью и главной звездой клуба Киллианом Мбаппе установилась прочная и нерушимая связь.

Согласно эксклюзивному сообщению авторитетного издания Те Тучлине, Киллиан Мбаппе стал абсолютно центральной фигурой в тактических построениях португальского тренера, а взаимное доверие между ними описывается как «почти абсолютное». То, что Моуринью, прославившийся умением не ладить со звездными игроками в сложных ситуациях, настолько полагается на Мбаппе, свидетельствует о том, что вся игровая структура в Мадриде выстраивается вокруг французского нападающего.

И всё же, как «Реал» собирается сократить шестиочковое отставание, смогут ли тандем Моуринью и Мбаппе вывести «Бернабеу» из кризиса и способен ли французская звезда в одиночку привести команду к чемпионству?

«Два поражения, 6 очков разницы и абсолютное доверие»: 5 ключевых моментов ситуации в Мадриде

Самые важные факты от издания Те Тучлине и закулисья Ла Лиги:

  • Главная опора Моуринью: Жозе Моуринью считает Киллиана Мбаппе ключевой тактической опорой команды, и между ними возникло идеальное взаимопонимание;

  • Тяжелое начало сезона: «Реал» проиграл 2 раза в первых 7 турах и столкнулся с неожиданными потерями очков в чемпионской гонке;

  • Шестиочковая пропасть с «Барселоной»: Мадридский клуб опустился на 4-ю строчку таблицы и значительно отстает от лидирующих каталонцев;

  • Тактика вокруг Мбаппе: Португальский тренер адаптирует все векторы атак под скорость и индивидуальное мастерство французского форварда;

  • Тактическая революция тренера: Возвращение Моуринью требует перестройки в команде, и на данном этапе только Мбаппе держит свой уровень высоко.

Текущие показатели «Реал Мадрида»: Анализ проблем и фактор Мбаппе

Сравнение статистики первых 7 туров Ла Лиги и ситуации внутри команды:

Показатели и параметры

Текущее положение и цифры

Комментарий и анализ

Главный тренер команды

Жозе Моуринью

Назначен летом, перестраивает состав

Количество сыгранных матчей

7 туров

Стартовая фаза сезона

Зафиксированные поражения

2 поражения

Серьезная потеря для клуба-лидера

Занимаемое место

4-я строчка

В топ-квартете, но далеко от чемпионства

Отставание от «Барселоны»

-6 очков

Каталонцы идут в максимальном темпе

Статус Мбаппе в команде

Главная центральная фигура

Те Тучлине: «Почти абсолютное» доверие с тренером

Тактика тренера

Контратака и вертикальный футбол

Адаптирована под зону быстрых атак Мбаппе

Футбольная экспертиза и тактический анализ: Спасут ли тандем Мбаппе и Моуринью «Реал»?

Выводы обозревателей европейского футбола и испанских инсайдеров:

  • Привычка Моуринью полагаться на «единственную звезду»: За свою карьеру Жозе Моуринью всегда выбирал нападающих, которые становились его «тренерами на поле» в раздевалке (например, Дрогба в «Челси», Милито в «Интере», Роналду в первый период в «Реале»); теперь Мбаппе занимает именно этот статус и беспрекословно выполняет все указания тренера;

  • Период оборонительной перестройки: То, что в 7 турах Ла Лиги наблюдается 2 поражения, связано с тем, что Моуринью заново формирует оборонительную систему; хотя в атаке Мбаппе максимально использует свои возможности, разрывы между полузащитой и линией обороны дорого обходятся команде;

  • Путь преодоления 6-очкового отставания от «Барселоны»: Ла Лига только началась; команды Моуринью традиционно выходят на пик своей физической и тактической формы к середине осени; голевые серии Мбаппе имеют решающее значение для сокращения дистанции до «Эль-Класико»;

  • Баланс в раздевалке: Прочная связь между тренером и Мбаппе снижает давление внутри команды и служит тому, чтобы другие молодые звезды также подчинялись единой системе.

Хотя старт сезона для «Реала» выдался неудачным, союз Моуринью и Мбаппе остается главной гарантией того, что Мадрид вскоре вернется в большую чемпионскую гонку.

Как вы думаете, смогут ли тандем Киллиана Мбаппе и Жозе Моуринью отыграть 6-очковое отставание от «Барселоны» и сделать «Реал» чемпионом Ла Лиги в этом сезоне? Кто виноват в стартовых поражениях мадридского клуба — тренер или ошибки линии обороны? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим интересным анализом с «Сантьяго Бернабеу» со всеми любителями футбола!

Реал МадридЖозе МоуриньюКиллиан МбаппеЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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