Улугбек Кадыров набрал 26 килограммов веса ради роли

Актерам иногда приходится идти на резкие изменения во внешности, чтобы убедительно воплотить своего героя на экране. Одним из актеров узбекского кино, решившимся на столь сложную трансформацию, является Улугбек Кадыров.

Для своей роли в фильме «Ака» актер за короткое время набрал 26 килограммов веса. Таким образом, он подстроился под внешний вид своего персонажа и постарался еще более убедительно отразить этот образ в картине.

Однако позже для роли в фильме «Барон» актеру пришлось вернуться в прежнюю физическую форму. Для этого он сбросил 25 килограммов.

Сообщается, что в свое время вес Кадырова достигал 120 килограммов. Хотя актер ради требований роли серьезно изменил свою внешность, впоследствии он избавился от лишнего веса ради здоровья.