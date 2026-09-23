Громкое заявление Мераба Двалишвили: неожиданная жертва ради реванша Топурия — Гейджи

В мире UFC — самого престижного промоушена смешанных единоборств в мире — произошло беспрецедентное событие, которое одновременно удивило фанатов и вызвало бурные споры. Чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выступил в эфире известного стримера «Нион» и заявил, что если звезда ММА Арман Сарукян потерпит поражение в своем потенциальном будущем бою против бывшего чемпиона Илии Топурии, он готов просто подарить один из своих чемпионских поясов UFC Сарукяну по прозвищу «Бэтмен».

Как подчеркнул Двалишвили, такой неожиданный шаг необходим для того, чтобы распутать узел в легком весе и открыть путь к организации бескомпромиссного реванша Илии Топурии с Джастином Гейджи.

Мераб говорит следующее: «У меня есть пара поясов. Один из них я отдам Арману и скажу: "Вот, теперь у тебя есть титул, а теперь давайте организуем реванш Илии с Гейджи". Джастин обязан дать реванш Илии! Потому что Топурия стал чемпионом в полулегком весе, поднялся в легкий вес, защитив свой пояс, жутко нокаутировал Чарльза Оливейру, а затем провел кровавое противостояние с Гейджи. Разве после таких боев реванш не положен? Арман — очень сильный боец, и поскольку я его уважаю, я согласен просто так отдать ему свой пояс».

Напомним, что на крупном турнире «UFC 331» Арман Сарукян уже в 1-м раунде нокаутировал опасного бразильского претендента Маурисио Руффини, укрепив статус бойца номер один в своем весе.

Итак, является ли это громкое предложение Двалишвили простым дружеским троллингом или настоящим вызовом, сотрясающим дивизион, как отреагирует Дэйна Уайт на этот реванш и торговлю поясами, и сможет ли Топурия преодолеть барьер в виде Сарукяна?

«Подарок поясом, реванш с Гейджи и нокаут Руффини»: 5 главных пунктов заявления

Мераб Двалишвили выделил самые сенсационные аспекты своего выступления в прямом эфире:

Подарок пояса Сарукяну: Мераб заявил, что если Арман проиграет Топурии, он отдаст Сарукяну один из настоящих чемпионских поясов UFC из своей коллекции;

Требование реванша Топурии и Гейджи: Двалишвили считает, что Джастин Гейджи обязан согласиться на бой-реванш против Илии Топурии;

Путь Илии в легком весе: Мераб высоко оценил переход Топурии из полулегкого веса, нокаут бывшего чемпиона Чарльза Оливейры и его противостояние с Гейджи;

Безграничное уважение к «Бэтмену»: Грузинский чемпион признал потенциал и мастерство Сарукяна, подчеркнув, что он заслуживает статуса чемпиона;

Победа Сарукяна на «UFC 331»: В своем последнем бою Арман вырубил Маурисио Руффини уже в 1-м раунде, доказав, что является главным претендентом на пояс.

Интрига легкого веса UFC: сравнение героев, титулов и показателей

Анализ текущего положения главных звезд дивизиона и их взаимосвязи:

Имя и прозвище бойца Весовая категория и статус Последний важный результат и бои Отношение Мераба Двалишвили к нему Мераб Двалишвили («Те Мачине») Чемпион UFC (обладатель нескольких поясов) Абсолютное доминирование в дивизионе Громкий инициатор: готов отдать свой пояс Арман Сарукян («Бэтмен») 1-й претендент в легком весе Нокаутировал Руффини в 1-м раунде на турнире UFC 331 Ближайший друг Двалишвили и боец, которого он сильно уважает Илия Топурия («Эл Матадор») Бывший чемпион двух весов / звезда Нокаутировал Оливейру, провел бой с Гейджи Соотечественник Мераба: считается достойным реванша с Гейджи Джастин Гейджи («Те Хигхлигхт») Топ-претендент и обладатель пояса БМФ Участник противостояния с Топурией По мнению Двалишвили, обязан незамедлительно дать реванш Топурии

Экспертиза ММА и матчмейкинга: почему это заявление Мераба потрясло промоушен?

Выводы обозревателей единоборств и аналитиков ММА:

Иносказательный бунт против Дэйны Уайта и правил UFC: Официально передача пояса UFC кому-либо не лишает бойца официального титула, поскольку чемпионское право остается на бумаге и в рейтингах; однако подобное символическое заявление Мераба является открытым давлением на матчмейкеров организации и особенно на затягивающего время Джастина Гейджи;

Психологическая безопасность Сарукяна: Уничтожив Руффини в 1-м раунде, Арман показал, что является абсолютным лидером в весе; эта шутка Мераба — выверенный ПР-ход, призванный избавить Армана от психологического давления перед потенциальным большим супербоем между Сарукяном и Топурией и привлечь к нему внимание СМИ;

Коммерческая сила реванша Топурии и Гейджи: Топурия наделал много шуму, нокаутировав Оливейру, а его бой с Гейджи побил рекорды по продажам трансляций (ППВ); Мераб, как один из двух грузинских бойцов, открыто поддерживает возвращение Топурии к самым крупным платно-продаваемым боям (реваншу с Гейджи);

«Игра престолов» в легком весе: Треугольник Сарукян, Топурия и Гейджи в настоящее время является самым запутанным и зрелищным пунктом в эпоху после Ислама Махачева; вмешательство Мераба вывело эту интригу на самый верх мировых трендов.

Одно-единственное интервью Мераба Двалишвили взбудоражило элиту UFC, вызвав беспрецедентную волну интереса к осенним супербоям.

Как вы думаете, если Арман Сарукян и Илия Топурия сойдутся лицом к лицу, кто победит в этом бою? Обязан ли Джастин Гейджи действительно незамедлительно дать реванш Топурии? Как вы смотрите на то, что Мераб Двалишвили намеревается отдать свой чемпионский пояс Сарукяну? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой горячей новостью из мира ММА со всеми любителями единоборств!