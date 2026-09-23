Xiaomi представила новую кухонную вытяжку с искусственным интеллектом и рекордной мощностью

·7·Технологии
Xiaomi представила новую кухонную вытяжку с искусственным интеллектом и рекордной мощностью

Компания Xiaomi официально выпустила свою новейшую и самую мощную разработку на рынке кухонной техники. Это умное устройство под названием Mijia Смарт Ранге Худ 3 Max оснащено высокотехнологичными функциями, возможностями искусственного интеллекта и беспрецедентной мощностью всасывания воздуха, что ожидаемо станет важным шагом в сфере бытовой техники. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, начальная цена нового устройства на китайском рынке с учетом государственных субсидий составляет 4598,5 юаней. Устройство оснащено современным вентилятором мощностью 360 Вт, восемью уровнями работы и максимальной скоростью воздушного потока 17,5 м/с. Эти показатели значительно выше, чем у моделей предыдущего поколения.

Технические характеристики и огромная мощность давления

Одним из ключевых технических достижений устройства является достижение максимального статического давления в 1700 Па. Согласно данным производителя, в новом устройстве поток воздуха увеличен на 34,6%, а давление — на 89% по сравнению с предыдущим поколением. Это позволяет сделать работу на кухне более комфортной и эффективной.

Наряду с высокой производительностью устройства, были применены современные решения по снижению уровня шума. В частности, даже при работе на максимальном режиме уровень шума не превышает 59 дБ(А), а высокочастотный шум снижен на 84% по сравнению с моделями прошлого поколения.

Искусственный интеллект и функции безопасности

Модель Mijia Смарт Ранге Худ 3 Max оснащена 3-мегапиксельной камерой и передовой системой искусственного интеллекта на базе визуальной модели ВЛА. Устройство анализирует количество дыма каждые 0,1 секунды, фиксируя изменения с точностью более 98%, и автоматически регулирует мощность всего через 0,6 секунды после появления дыма.

  • Функция предупреждения о риске выкипания жидкости из кастрюли
  • Постоянный контроль газа, дыма и частиц ПМ2.5
  • Возможность удаленных уведомлений и включения вентиляции через приложение Mi Home
  • Система циклонной очистки, включая четыре вихревых потока и воздушную завесу

Также устройство способно удалять 97% частиц ПМ2.5 и выполняет функцию стерилизации на уровне 98% с помощью отрицательных ионов. Эти характеристики имеют важное значение для обеспечения чистоты и безопасности в современных домах.

XiaomiУмная техникаИскусственный интеллектБытовая техникаНовости
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила первую газовую плиту с искусственным интеллектомXiaomi представила первую газовую плиту с искусственным интеллектомСегодня 15:51Xiaomi представила новый диспенсер, нагревающий воду за три секундыXiaomi представила новый диспенсер, нагревающий воду за три секунды21 сентября 21:56Xiaomi выпустила новый трехкамерный холодильник за 220 долларовXiaomi выпустила новый трехкамерный холодильник за 220 долларов21 сентября 21:23Xiaomi представила новый холодильник Mijia Рефригератор 256ЛXiaomi представила новый холодильник Mijia Рефригератор 256Л20 сентября 19:25Xiaomi представила новую посудомоечную машину на 20 комплектов посудыXiaomi представила новую посудомоечную машину на 20 комплектов посуды18 сентября 17:54Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max получат функцию конфиденциального экранаСмартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max получат функцию конфиденциального экрана21 сентября 19:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra