Xiaomi представила новую кухонную вытяжку с искусственным интеллектом и рекордной мощностью

Компания Xiaomi официально выпустила свою новейшую и самую мощную разработку на рынке кухонной техники. Это умное устройство под названием Mijia Смарт Ранге Худ 3 Max оснащено высокотехнологичными функциями, возможностями искусственного интеллекта и беспрецедентной мощностью всасывания воздуха, что ожидаемо станет важным шагом в сфере бытовой техники. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, начальная цена нового устройства на китайском рынке с учетом государственных субсидий составляет 4598,5 юаней. Устройство оснащено современным вентилятором мощностью 360 Вт, восемью уровнями работы и максимальной скоростью воздушного потока 17,5 м/с. Эти показатели значительно выше, чем у моделей предыдущего поколения.

Технические характеристики и огромная мощность давления

Одним из ключевых технических достижений устройства является достижение максимального статического давления в 1700 Па. Согласно данным производителя, в новом устройстве поток воздуха увеличен на 34,6%, а давление — на 89% по сравнению с предыдущим поколением. Это позволяет сделать работу на кухне более комфортной и эффективной.

Наряду с высокой производительностью устройства, были применены современные решения по снижению уровня шума. В частности, даже при работе на максимальном режиме уровень шума не превышает 59 дБ(А), а высокочастотный шум снижен на 84% по сравнению с моделями прошлого поколения.

Искусственный интеллект и функции безопасности

Модель Mijia Смарт Ранге Худ 3 Max оснащена 3-мегапиксельной камерой и передовой системой искусственного интеллекта на базе визуальной модели ВЛА. Устройство анализирует количество дыма каждые 0,1 секунды, фиксируя изменения с точностью более 98%, и автоматически регулирует мощность всего через 0,6 секунды после появления дыма.

Функция предупреждения о риске выкипания жидкости из кастрюли

Постоянный контроль газа, дыма и частиц ПМ2.5

Возможность удаленных уведомлений и включения вентиляции через приложение Mi Home

Система циклонной очистки, включая четыре вихревых потока и воздушную завесу

Также устройство способно удалять 97% частиц ПМ2.5 и выполняет функцию стерилизации на уровне 98% с помощью отрицательных ионов. Эти характеристики имеют важное значение для обеспечения чистоты и безопасности в современных домах.