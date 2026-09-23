Кто самый красивый мужчина в мире и за что он попал в тюрьму?

Мьянманский актер и модель Паинг Такхон в 2021 году был признан независимым рейтингом TC Candler обладателем самого красивого мужского лица в мире. Однако это признание совпало по времени с вынесением ему судебного приговора: он был приговорен к трем годам лишения свободы за участие в протестах против военного переворота.

Паинг Такхон родился в 1996 году в городе Котаун на западе Мьянмы в семье с шестью детьми, став четвертым ребенком. Окончив школу, он решил испытать судьбу и отправился в крупнейший город страны — Янгон.

В 18 лет он поступил в модельную школу Джон Лвина. Там он обучился секретам фотосессий и дефиле по подиуму. Длинные волосы и мускулистое телосложение делали его образ особенно выразительным.

Вскоре агентство John Lwin's Star & Model International предложило ему сотрудничество. Благодаря съемкам в рекламе, музыкальных клипах и журналах его карьера стремительно пошла вверх.

В 2017 году Паинг Такхон проявил себя и как актер, исполнив главную роль в фильме «Полночный странник». Одновременно он начал заниматься музыкой и собрал большую аудиторию в социальных сетях.

Его популярность вышла за пределы Мьянмы, у него появилось много фанатов и в Таиланде. Паинг также работал в качестве посла по продвижению туризма страны.

Если в рейтинге TC Candler в 2020 году он занял 10-е место, то в 2021 году поднялся на первую строчку. Таким образом, Паинг Такхон был признан обладателем самого красивого лица в мире.

Две недели в монастыре

В начале 2021 года в интернете распространились фотографии Паинга с обритой головой вместе с буддийскими монахами. Он две недели прожил в монастыре, соблюдая пост, занимаясь молитвами и медитацией.

Это вызвало множество вопросов среди его поклонников. Позже выяснилось, что через жизнь в монастыре он попытался на время отдохнуть и духовно восстановиться.

Протесты и арест

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме. После этого в стране начались масштабные акции протеста.

Паинг Такхон также открыто осудил военный переворот, выразил свою позицию в социальных сетях и принял участие в демонстрациях. Он призывал защитить право граждан избирать законную власть.

8 апреля 2021 года военные арестовали его в доме матери в Янгоне. Позже его обвинили по статье 505(a) Уголовного кодекса Мьянмы и приговорили к трем годам тюремного заключения.

Самое интересное, что во время нахождения Паинга в тюрьме TC Candler объявил его самым красивым лицом 2021 года. При презентации рейтинга организация разместила рядом с его фото призыв «Free this man» — «Освободите этого человека».

Паинг Такхон пробыл в заключении около 11 месяцев. 2 марта 2022 года он был освобожден по государственной амнистии и вернулся домой.

Таким образом, в жизни модели и актера за короткое время удивительным образом переплелись такие совершенно разные этапы, как подиум, кино, монастырь и тюрьма. Сегодня Паинг Такхон продолжает свою активность в социальных сетях и общается с поклонниками.