Найденный разыскиваемый гражданин выплатил 110,7 млн сумов алиментного долга

·1·Общество
Найденный разыскиваемый гражданин выплатил 110,7 млн сумов алиментного долга

Согласно судебному приказу Мирзо-Улугбекского межрайонного суда по гражданским делам от 10 февраля 2024 года, находившемуся в производстве Амударьинского районного отдела Бюро принудительного исполнения, с должника С.А. в пользу взыскателя Н.М. было предусмотрено взыскание алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей.

 Несмотря на это, из-за несвоевременной выплаты алиментов должником сумма задолженности превысила 110 млн сумов. В целях ее взыскания государственные инспекторы прибыли по месту жительства должника, однако было установлено, что он там не проживает.

 В связи с отсутствием точной информации о месте нахождения должника, государственным исполнителем отдела в отношении него был объявлен розыск.

 В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела розыска Управления Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан, должник был найден в городе Ташкенте и 23 сентября текущего года выплатил бывшей супруге задолженность в размере 110,7 млн сумов.

Бюро принудительного исполненияАмударьинский районный отделМирзо-Улугбеквзыскание алиментов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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