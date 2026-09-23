Фабиу Силва рад возвращению в сборную Португалии

·28·Спорт
Фабиу Силва рад возвращению в сборную Португалии

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Фабиу Силва заявил, что возвращение в сборную Португалии спустя два года — это большая честь для него. 24-летний футболист отметил, что готов играть под руководством нового главного тренера Жорже Жезуша и считает честью находиться в одном составе с легендарным Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, нападающий, успешно продолжающий карьеру в Германии, проявляет себя в составе дортмундцев после опыта выступлений в Английской Премьер-лиге. Вызов в сборную является важным шагом для того, чтобы проявить себя в условиях жесткой конкуренции с такими игроками, как Гонсалу Рамуш и Жоау Феликс.

Возможность играть вместе с Криштиану Роналду

Фабиу Силва твердо подчеркнул, что конкуренция с Криштиану Роналду за позицию центрального нападающего в сборной не является сложной или несправедливой. По его мнению, тренироваться вместе с капитаном команды и наблюдать за его действиями — это уникальная возможность для молодого футболиста улучшить свою игру.

В своем интервью нападающий прокомментировал это так: «Находиться здесь и учиться у команды — огромное удовольствие. Криштиану Роналду — мой кумир, я всегда вдохновлялся им. Все знают его ценность, и быть с ним рядом — большая честь».

Новый этап под руководством Жорже Жезуша

Футболист также высоко оценил интенсивность тактических собраний нового главного тренера Жорже Жезуша и его опыт в раскрытии потенциала игроков. Он добавил, что его взаимодействие с Серу Гирасси в составе «Боруссии» Дортмунд хорошо вписывается в тактическую схему тренера.

Молодой форвард стремится с первых дней в сборной найти свое место, выполнять требования тренера и зарекомендовать себя как стабильный игрок на международной арене.

Фабиу СилваКриштиану РоналдуПортугалияБоруссия ДортмундЖорже Жезуш
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегийЖорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегий19 сентября 09:35Криштиану Роналду и сборная Португалии: при Жорже Жезуше будет установлен новый порядокКриштиану Роналду и сборная Португалии: при Жорже Жезуше будет установлен новый порядок26 июля 19:55Новый главный тренер сборной Португалии раскрыл планы относительно Криштиану РоналдуНовый главный тренер сборной Португалии раскрыл планы относительно Криштиану Роналду21 июля 11:59Жорже Жезуш возглавит сборную Португалии: Криштиану Роналду остается в составеЖорже Жезуш возглавит сборную Португалии: Криштиану Роналду остается в составе13 июля 12:53Боруссия Дортмунд подписала нидерландского полузащитника Йоэя ВеерманаБоруссия Дортмунд подписала нидерландского полузащитника Йоэя Веермана18 августа 15:50Боруссия Дортмунд готовится к решающим переговорам по трансферу Константина КареццасаБоруссия Дортмунд готовится к решающим переговорам по трансферу Константина Кареццаса27 июля 14:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван