Фабиу Силва рад возвращению в сборную Португалии

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Фабиу Силва заявил, что возвращение в сборную Португалии спустя два года — это большая честь для него. 24-летний футболист отметил, что готов играть под руководством нового главного тренера Жорже Жезуша и считает честью находиться в одном составе с легендарным Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, нападающий, успешно продолжающий карьеру в Германии, проявляет себя в составе дортмундцев после опыта выступлений в Английской Премьер-лиге. Вызов в сборную является важным шагом для того, чтобы проявить себя в условиях жесткой конкуренции с такими игроками, как Гонсалу Рамуш и Жоау Феликс.

Возможность играть вместе с Криштиану Роналду

Фабиу Силва твердо подчеркнул, что конкуренция с Криштиану Роналду за позицию центрального нападающего в сборной не является сложной или несправедливой. По его мнению, тренироваться вместе с капитаном команды и наблюдать за его действиями — это уникальная возможность для молодого футболиста улучшить свою игру.

В своем интервью нападающий прокомментировал это так: «Находиться здесь и учиться у команды — огромное удовольствие. Криштиану Роналду — мой кумир, я всегда вдохновлялся им. Все знают его ценность, и быть с ним рядом — большая честь».

Новый этап под руководством Жорже Жезуша

Футболист также высоко оценил интенсивность тактических собраний нового главного тренера Жорже Жезуша и его опыт в раскрытии потенциала игроков. Он добавил, что его взаимодействие с Серу Гирасси в составе «Боруссии» Дортмунд хорошо вписывается в тактическую схему тренера.

Молодой форвард стремится с первых дней в сборной найти свое место, выполнять требования тренера и зарекомендовать себя как стабильный игрок на международной арене.