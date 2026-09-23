Мартин Эдегор высказался о Криштиану Роналду перед матчем с Данией

·3·Спорт
Мартин Эдегор высказался о Криштиану Роналду перед матчем с Данией

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился своими мыслями перед матчем Лиги наций УЕФА против Дании. Эта встреча на стадионе «Уллевол» примечательна тем, что станет первым домашним матчем команды после исторического участия в четвертьфинале чемпионата мира в Северной Америке. Полузащитник «Арсенала» подтвердил, что после тяжелого года, омраченного травмами, он полностью восстановился и готов к играм в Лиге А. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной иксбт.ком и спортивными СМИ, Эдегор, участвовавший в пресс-конференции вместе с главным тренером Столе Сольбаккеном, подчеркнул, что тактический рост команды и уверенность в своих силах стали главным оружием в борьбе с конкурентами. Сборная Норвегии намерена вновь продемонстрировать свой сильный характер в этом сезоне.

Встреча с Роналду и личная благодарность

В преддверии предстоящих матчей Норвегии, в том числе против Португалии, Мартин Эдегор остановился на теме встречи со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду. Полузащитник, который дебютировал за «Реал Мадрид», выйдя на поле именно вместо португальской звезды, высоко оценил карьеру Криштиану.

По словам Эдегора, достижения Криштиану Роналду и его отношение к футболу поистине феноменальны. Полузащитник, отметивший, что многому научился у звезды, ставшей для него примером, не скрывал, что играть против своего кумира на международной арене — это особенные чувства.

Скандинавское дерби и требования болельщиков

Предстоящие дерби против соседей — Дании и Швеции — всегда имели принципиальное значение для Норвегии. Мартин Эдегор особо подчеркнул, что победа в таких матчах является одной из важнейших задач для норвежских болельщиков.

Пообещав продемонстрировать агрессивный и активный стиль игры против соперника на переполненном стадионе «Уллевол», футболист сообщил, что настрой в команде боевой. Первое испытание в группе имеет решающее значение не только с точки зрения турнирной таблицы, но и с позиции регионального престижа.

Мартин ЭдегорКриштиану РоналдуЛига наций УЕФАДанияНорвегия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Матч Кот-д'Ивуар — Норвегия: текстовая трансляцияМатч Кот-д'Ивуар — Норвегия: текстовая трансляция30 июня 21:52«Арсенал» уверенно начал сезон в АПЛ: «Ковентри» разгромлен«Арсенал» уверенно начал сезон в АПЛ: «Ковентри» разгромлен22 августа 07:08Мартин Эдегор предупредил соперниковМартин Эдегор предупредил соперников17 августа 12:19«Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы«Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы16 августа 18:13Артета подтвердил, что Эдегор и Хаверц сыграют за «Арсенал»Артета подтвердил, что Эдегор и Хаверц сыграют за «Арсенал»5 мая 01:00Сенсационный вечер в ЛЧ: «ПСЖ», «Арсенал» анд «Ливерпуль» одержали победыСенсационный вечер в ЛЧ: «ПСЖ», «Арсенал» анд «Ливерпуль» одержали победы10 сентября 06:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван