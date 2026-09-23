Мартин Эдегор высказался о Криштиану Роналду перед матчем с Данией

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился своими мыслями перед матчем Лиги наций УЕФА против Дании. Эта встреча на стадионе «Уллевол» примечательна тем, что станет первым домашним матчем команды после исторического участия в четвертьфинале чемпионата мира в Северной Америке. Полузащитник «Арсенала» подтвердил, что после тяжелого года, омраченного травмами, он полностью восстановился и готов к играм в Лиге А. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной иксбт.ком и спортивными СМИ, Эдегор, участвовавший в пресс-конференции вместе с главным тренером Столе Сольбаккеном, подчеркнул, что тактический рост команды и уверенность в своих силах стали главным оружием в борьбе с конкурентами. Сборная Норвегии намерена вновь продемонстрировать свой сильный характер в этом сезоне.

Встреча с Роналду и личная благодарность

В преддверии предстоящих матчей Норвегии, в том числе против Португалии, Мартин Эдегор остановился на теме встречи со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду . Полузащитник, который дебютировал за «Реал Мадрид», выйдя на поле именно вместо португальской звезды, высоко оценил карьеру Криштиану.

По словам Эдегора, достижения Криштиану Роналду и его отношение к футболу поистине феноменальны. Полузащитник, отметивший, что многому научился у звезды, ставшей для него примером, не скрывал, что играть против своего кумира на международной арене — это особенные чувства.

Скандинавское дерби и требования болельщиков

Предстоящие дерби против соседей — Дании и Швеции — всегда имели принципиальное значение для Норвегии. Мартин Эдегор особо подчеркнул, что победа в таких матчах является одной из важнейших задач для норвежских болельщиков.

Пообещав продемонстрировать агрессивный и активный стиль игры против соперника на переполненном стадионе «Уллевол», футболист сообщил, что настрой в команде боевой. Первое испытание в группе имеет решающее значение не только с точки зрения турнирной таблицы, но и с позиции регионального престижа.