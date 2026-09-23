В Самарканде Chevrolet ONIX был арестован из-за 11 документов

·1·Авто
В Самарканде Chevrolet ONIX был арестован из-за 11 документов

Управлением Бюро принудительного исполнения по Самаркандской области был обнаружен автомобиль марки «Chevrolet ONIX», принадлежащий гражданину-должнику, и помещен на штрафстоянку на временное хранение.

В производство областного управления Бюро принудительного исполнения на основании исполнительного листа Самаркандского городского суда по гражданским делам от 23 августа 2026 года и решений других взыскательных организаций поступило 11 исполнительных документов в отношении гражданина С.А.

Согласно данным исполнительным документам, с должника предусмотрено взыскание задолженности на общую сумму 196,8 миллиона сумов.

Однако в течение установленного добровольного срока требования исполнительных документов выполнены не были.

После этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на принадлежащий должнику автомобиль «Chevrolet ONIX» был объявлен розыск.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками розыскного отдела Бюро принудительного исполнения, автомобиль был обнаружен недалеко от жилого дома должника.

В настоящее время транспортное средство в установленном порядке помещено на штрафстоянку для временного хранения.

В случае, если задолженность не будет погашена в установленный срок, данное транспортное средство «Chevrolet ONIX» может быть выставлено на электронные онлайн-аукционы в порядке, установленном законодательством, а вырученные средства направлены на покрытие долга.

Бюро принудительного исполненияСамаркандская областьChevrolet ONIXзадолженность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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