Кассационный суд Франции отклонил последнюю жалобу защитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафа Хакими против его направления в суд по обвинению в изнасиловании. Таким образом, дело футболиста будет рассмотрено уголовным судом департамента О-де-Сен.

23 сентября 2026 года Кассационный суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для принятия жалобы Хакими. Данный суд не определяет виновность или невиновность Хакими по существу дела, а рассматривает законность и процессуальные аспекты решений нижестоящих судов.

Дело связано с инцидентом, произошедшим 25 февраля 2023 года. Молодая женщина, приехавшая домой к Хакими в городе Булонь-Бийанкур под Парижем, обвинила футболиста в изнасиловании. Сам Хакими с начала расследования категорически отвергает все обвинения.

24 февраля 2026 года следовавший дело судья пришел к выводу о наличии достаточных оснований для передачи Хакими в суд. Футболист подал апелляцию на это решение, однако 19 июня Версальский апелляционный суд оставил решение нижестоящего суда в силе. После этого Хакими обратился в Кассационный суд — высшую судебную инстанцию Франции.

По словам адвоката потерпевшей стороны Бертрана Пере, Кассационный суд постановил, что серьезные основания для принятия жалобы Хакими отсутствуют. Другой адвокат потерпевшей стороны, Рейчел-Флор Пардо, заявила, что после продолжающегося уже три с половиной года судебного процесса ее клиентка продолжит бороться за торжество справедливости.

В свою очередь адвокат Хакими Фанни Колен подчеркнула, что футболист решительно отвергает обвинения, а Кассационный суд не рассматривал дело по существу. По ее словам, аргументы стороны защиты будут представлены в ходе судебного процесса.

Точная дата судебного разбирательства пока не назначена. Виновность или невиновность Хакими будет определена в суде.

Для информации, Ашраф Хакими выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2021 года.