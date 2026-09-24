В Ташкентe сотрудник школьной охраны устроил домогательства к ученице 6-го класса

·8·Общество
В Ташкентe сотрудник школьной охраны устроил домогательства к ученице 6-го класса

В судебном документе приводится информация о том, что в одной из школ Шайхантахурского района города Ташкента сотрудник службы охраны совершил сексуальные домогательства в отношении ученицы 6-го класса. Об этом сообщил Kun.uz.

Согласно данным, 23-летний Ш.Ж. работал сотрудником службы охраны в школе на договорной основе. 15 сентября около 15:30 он подошел к 12-летней школьнице, обнял ее за талию и поцеловал в губы. Данные действия были квалифицированы как сексуальные домогательства.

Орган дознания квалифицировал действия Ш.Ж. по части 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности — сексуальные домогательства — и направил дело в суд.

Однако суд по уголовным делам Шайхантахурского района, рассмотрев материалы дела, установил, что ситуация расследована не полностью. В частности, не было внесено ясности в вопрос о том, имеются ли в действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней девочки, признаки преступления, предусмотренного статьей 129 Уголовного кодекса.

Суд постановил, что в ходе повторного дознания обстоятельства дела должны быть всесторонне проверены, наличие признаков преступления в действиях Ш.Ж. — выявлено, и при наличии соответствующих обстоятельств действиям должна быть дана правовая оценка.

По этой причине материалы административного дела в порядке статьи 278 Кодекса об административной ответственности были направлены в прокуратуру Шайхантахурского района.

В настоящее время в судебном документе нет информации о том, что Ш.Ж. был признан виновным по статье 129 Уголовного кодекса. Этот вопрос должен быть уточнен в ходе повторного дознания.

Шайхантахурский районсексуальные домогательствастатья 129 Уголовного кодексаKun.uz
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте проверяют инцидент с участием ученика 3-го классаВ Ташкенте проверяют инцидент с участием ученика 3-го класса8 сентября 10:41Отменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательствОтменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательств3 августа 23:20В Бухаре тьютора, пристававшего к студентке, арестовали на 3 сутокВ Бухаре тьютора, пристававшего к студентке, арестовали на 3 суток5 сентября 06:47В Касансае первоклассник, как сообщается, был избит за то, что не смог прочитать книгуВ Касансае первоклассник, как сообщается, был избит за то, что не смог прочитать книгу17 сентября 15:42Ночные догонялки в Ургенче: 15-летний подросток на «Жигулях» попытался уйти от ДПС (видео)Ночные догонялки в Ургенче: 15-летний подросток на «Жигулях» попытался уйти от ДПС (видео)15 сентября 19:40В Намангане оштрафовали мужчину, пристававшего к девушке в автобусе, и саму девушку, ударившую егоВ Намангане оштрафовали мужчину, пристававшего к девушке в автобусе, и саму девушку, ударившую его12 августа 22:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане