В Ташкентe сотрудник школьной охраны устроил домогательства к ученице 6-го класса

В судебном документе приводится информация о том, что в одной из школ Шайхантахурского района города Ташкента сотрудник службы охраны совершил сексуальные домогательства в отношении ученицы 6-го класса. Об этом сообщил Kun.uz.

Согласно данным, 23-летний Ш.Ж. работал сотрудником службы охраны в школе на договорной основе. 15 сентября около 15:30 он подошел к 12-летней школьнице, обнял ее за талию и поцеловал в губы. Данные действия были квалифицированы как сексуальные домогательства.

Орган дознания квалифицировал действия Ш.Ж. по части 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности — сексуальные домогательства — и направил дело в суд.

Однако суд по уголовным делам Шайхантахурского района, рассмотрев материалы дела, установил, что ситуация расследована не полностью. В частности, не было внесено ясности в вопрос о том, имеются ли в действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней девочки, признаки преступления, предусмотренного статьей 129 Уголовного кодекса.

Суд постановил, что в ходе повторного дознания обстоятельства дела должны быть всесторонне проверены, наличие признаков преступления в действиях Ш.Ж. — выявлено, и при наличии соответствующих обстоятельств действиям должна быть дана правовая оценка.

По этой причине материалы административного дела в порядке статьи 278 Кодекса об административной ответственности были направлены в прокуратуру Шайхантахурского района.

В настоящее время в судебном документе нет информации о том, что Ш.Ж. был признан виновным по статье 129 Уголовного кодекса. Этот вопрос должен быть уточнен в ходе повторного дознания.