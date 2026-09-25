Глобальные версии Xiaomi 18 Pro получат аккумуляторы меньшей емкости

Компания Xiaomi планирует использовать аккумуляторы меньшей емкости в версиях своих будущих флагманов — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, предназначенных для международного рынка. Как сообщает издание иксбт.ком, эти изменения свидетельствуют о существенных различиях по сравнению с моделями для внутреннего рынка, что вызывает дискуссии среди энтузиастов технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Известный инсайдер и исследователь Какпер Скрзйпек в ходе изучения кода операционной системы HyperOS обнаружил различия в емкости аккумуляторов между глобальными и локальными моделями. Согласно его данным, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, выпускаемые для внутреннего рынка Китая, будут оснащены огромными батареями емкостью 7000 и 8500 мА·ч соответственно. Однако устройства, предназначенные для международных покупателей, будут иметь более скромный запас энергии.

Как будут выглядеть глобальные версии?

Опираясь на данные из кода HyperOS, глобальная модель Xiaomi 18 Pro с номером 2609БПН61Г получит аккумулятор на 6000 мА·ч. Ожидается, что международная версия топового смартфона Xiaomi 18 Pro Max (под номером 2611ФПНФАГ) будет оснащена батареей емкостью 7050 мА·ч. Это значительно меньше показателя в 8500 мА·ч для Китая.

Тем не менее, глобальные модели не лишены возможностей быстрой зарядки. По предварительным данным, устройства для международного рынка продолжат поддерживать проводную зарядку мощностью 90–100 Вт. Это позволит пользователям быстро восполнять заряд, несмотря на уменьшенный объем аккумулятора.

Обычная практика в опыте Xiaomi

Стоит отметить, что для Xiaomi различия в емкости аккумуляторов между китайской и глобальной версиями наблюдаются не впервые. Ранее представленная модель Xiaomi 17 получила в Китае батарею на 7000 мА·ч, тогда как ее глобальная версия была ограничена 6330 мА·ч. Аналогично, флагман Xiaomi 17 Ultra при выходе за пределы страны поступил в продажу с аккумулятором на 6000 мА·ч вместо 6800 мА·ч.

Пока что официальные представители Xiaomi не дали четких комментариев о причинах такой политики. По мнению экспертов, такое решение может быть связано с международной логистикой и строгими международными требованиями безопасности при авиационных и наземных перевозках литий-ионных аккумуляторов.

Хотя компания уже подтвердила выход серии Xiaomi 18 на международный рынок, дата релиза, точные цены и список стран, где они появятся в продаже, остаются в секрете. Ожидается, что презентация этих флагманов для пользователей из Узбекистана и других стран будет официально анонсирована в ближайшие месяцы.