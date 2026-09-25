Эрлинг Холанд обошел Роналду и обеспечил победу Норвегии

·37·Спорт
Эрлинг Холанд обошел Роналду и обеспечил победу Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в драматичном матче против Дании в рамках Лиги наций УЕФА, доведя число своих голов за сборную до 64. Как сообщает The Athletic, этот результат не только решил исход встречи, но и позволил норвежскому бомбардиру войти в историю, превзойдя показатели Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича по количеству голов на международном уровне. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Напряженный поединок против датчан завершился победой со счетом 3:2. На 14-й минуте Оскар Бобб открыл счет, а спустя четыре минуты Эрлинг Холанд забил свой первый гол в матче. Антонио Нуса совершил прорыв и прострелил в левую часть штрафной, откуда Холанд мощным ударом между ног вратаря укрепил преимущество.

Исторический результат и исход игры

Хотя Миккель Дамсгор и Расмус Хёйлунн восстановили равновесие, последнее слово осталось за Эрлингом Холандом. На 74-й минуте матча он замкнул подачу с углового мощным ударом с близкого расстояния, принеся своей сборной важную победу. Таким образом, форвард забил 64 гола всего в 56 матчах за национальную команду, сохранив показатель результативности более одного гола за игру.

Ранее Роналду и Златан Ибрагимович завершили свои международные карьеры, имея в активе по 62 гола. Холанд превзошел этот показатель, в очередной раз доказав на практике, что является одним из самых опасных и беспощадных нападающих в истории футбола. Его достижение привлекло внимание всей европейской футбольной общественности.

Потрясающая форма в клубе

Этот успех на международной арене стал логичным продолжением феноменальной формы, которую нападающий демонстрирует в текущем сезоне за свой клуб. «Манчестер Сити» эффективно использует его уникальный инстинкт бомбардира. Холанд успел забить 7 голов всего в семи матчах во всех турнирах. В частности, он отличился 5 раз в 5 матчах Английской Премьер-лиги и забил 2 гола в одной игре Лиги чемпионов.

С момента перехода на «Этихад Стэдиум» Эрлинг Холанд забил 169 голов и отдал 30 результативных передач в 205 матчах. Его продуктивность сыграла решающую роль в завоевании «Манчестер Сити» двух титулов Английской Премьер-лиги и кубка Лиги чемпионов.

После победы над Данией сборная Норвегии в воскресенье проведет матч против Португалии за лидерство в группе Лиги наций. Затем Холанд и его товарищи по команде встретятся с Уэльсом в четверг, 1 октября.

Эрлинг ХоландНорвегияЛига нацийМанчестер СитиКриштиану Роналду
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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