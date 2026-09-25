Обнаружены следы исчезнувшего города на дне моря

·38·Мир
Обнаружены следы исчезнувшего города на дне моря

У берегов графства Норфолк в Великобритании дайверы исследовали следы средневекового населенного пункта Шипден, оказавшегося под водой около 700 лет назад.

На дне моря близ города Кромер были обнаружены, сфотографированы и занесены на карту остатки 25 искусственных сооружений. Среди находки — стеноподобные конструкции из кремня, каменные строения и другие обтесанные куски камня. Некоторые постройки частично сохранились, несмотря на то, что находились под водой несколько веков.

Исследователи пока не определили точное назначение этих сооружений. Предполагается, что они могут быть защитными сооружениями от моря или пирсом, строительство которого планировалось в КсИВ веке. Эти версии еще не приняты в качестве окончательного заключения.

Шипден также упоминается в «Книге страшного суда», составленной в 1086 году. Известно, что в тот период в населенном пункте проживало 117 человек, были порт и две церкви. Позже из-за эрозии побережья и штормов поселение постепенно было поглощено морем.

Интересно, что дайверам пока не удалось обнаружить остатки церкви, упоминаемой в местных легендах. Исследователи продолжают сопоставлять находки с историческими документами, чтобы определить точное местоположение и судьбу Шипдена.

Шипденграфство НорфолкКнига страшного судаКромер
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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