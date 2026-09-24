Джанлуиджи Доннарумма: боль от пропуска ЧМ до сих пор огромна

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о глубокой психологической подавленности после того, как команда не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает Goal.com, для четырехкратных чемпионов мира отсутствие на мундиале стало болезненным ударом, и футболисты до сих пор избегают обсуждать эту тему между собой. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, «адзурри» уступили в финале плей-офф в серии пенальти в матче против Боснии и Герцеговины. Красная карточка Алессандро Бастони в самом начале встречи, оставившая команду в меньшинстве, лишь усилила горечь этого поражения. В результате Италия в третий раз подряд осталась за бортом чемпионата мира.

Залечивание ран и возвращение Роберто Манчини

В интервью Sky Sport Италиа Доннарумма признался, что внутри команды практически не обсуждались причины этой неудачи., – сказал голкипер.

После ухода Лучано Спаллетти и Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера сборной Италии вернулся Роберто Манчини. Под руководством опытного специалиста команда готовится к матчам Лиги наций. Итальянцы в группе А1 сразятся со сборными Бельгии, Франции, а также Турции под руководством Винченцо Монтеллы.

Взгляд в будущее и молодые таланты

Доннарумма выразил уверенность в том, что под руководством нового тренера в игровом стиле команды произойдут позитивные изменения. По его словам, футболисты стремятся демонстрировать активный, агрессивный футбол с полным контролем игры. Усвоив уроки Евро-2024, команда намерена вернуть доверие болельщиков.

Для обновления состава в команду привлекаются молодые игроки. В частности, полузащитник «Кальяри» Алессандро Романо произвел большое впечатление на вратаря. Доннарумма подчеркнул, что опытные игроки будут поддерживать молодежь в трудные моменты, становясь главной опорой в построении будущего сборной.