Международная космическая станция стала претендентом на Нобелевскую премию мира

·32·Технологии
Международная космическая станция стала претендентом на Нобелевскую премию мира

Международная космическая станция (МКС) вошла в шорт-лист Нобелевской премии мира 2026 года. Институт исследования проблем мира в Осло (ПРИО) объявил этот орбитальный проект претендентом на престижную награду, высоко оценив его роль в объединении человечества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, исполняющий обязанности исполнительного директора института Хокон Гьерлёв представил журналистам обновленный список кандидатов. Согласно ему, Международная космическая станция заменила Всемирную торговую организацию, которая ранее фигурировала в весеннем списке.

Научное сотрудничество и геополитическая стабильность

Представители ПРИО подчеркнули, что на протяжении более четверти века МКС на практике доказывает, что геополитические соперники могут сотрудничать ради общего мирного дела даже в периоды ухудшения отношений на Земле. За это время станция позволила достичь огромных научных результатов.

По мнению экспертов, в период, когда ожидается завершение работы станции в начале 2030-х годов, космос становится все более оживленным, коммерческим и даже потенциально милитаризованным пространством. В таких условиях присуждение МКС Нобелевской премии мира наглядно продемонстрировало бы, каких успехов может достичь человечество при совместной работе.

Перспективы на будущее

Аналитики института добавили, что эта награда может вдохновить на подобное мирное сотрудничество в будущем с китайской станцией «Тяньгун» и другими космическими проектами. Это важный шаг для сохранения духа мира в исследовании космоса.

Для справки: лауреат Нобелевской премии мира 2026 года будет официально объявлен 9 октября текущего года. Традиционная церемония награждения состоится 12 декабря в Осло, в день смерти Альфреда Нобеля.

МКСНобелевская премияКосмосНаукаМир
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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