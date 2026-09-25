Усилились слухи об отношениях Керема Бюрсина и Лизге Джомерт

В турецкой прессе активно обсуждаются утверждения о том, что между турецким актером Керемом Бюрсином и его коллегой по сериалу «Çarpıntı» Лизге Джомерт могли завязаться романтические отношения.

Сообщается, что Бюрсин и Джомерт исполнили главные роли в сериале «Çarpıntı», транслировавшемся в 2025 году. Бюрсин воплотил образ Араса Алкана, а Джомерт — Аслы Гюнеш. Разница в возрасте между ними активно обсуждалась в турецкой прессе и социальных сетях еще во время их совместной работы над сериалом.

В сентябре 2026 года слухи об актерах вновь усилились. В некоторых турецких изданиях и телевизионных программах выдвигались предположения об их сближении. Однако на данный момент нет никаких точных доказательств, подтверждающих эти новости, или официальных заявлений от самих актеров.

В турецкой прессе также отдельно обсуждается 15-летняя разница в возрасте между 39-летним Керемом Бюрсином и 24-летней Лизге Джомерт. Этот возрастной разрыв находился в центре внимания еще тогда, когда они снимались вместе в сериале «Çarpıntı».

По этой причине делать окончательные выводы об отношениях актеров пока нет оснований. Информация остается на уровне слухов и домыслов, циркулирующих в турецкой прессе.