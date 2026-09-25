Усилились слухи об отношениях Керема Бюрсина и Лизге Джомерт

·37·Культура
Усилились слухи об отношениях Керема Бюрсина и Лизге Джомерт

В турецкой прессе активно обсуждаются утверждения о том, что между турецким актером Керемом Бюрсином и его коллегой по сериалу «Çarpıntı» Лизге Джомерт могли завязаться романтические отношения.

Сообщается, что Бюрсин и Джомерт исполнили главные роли в сериале «Çarpıntı», транслировавшемся в 2025 году. Бюрсин воплотил образ Араса Алкана, а Джомерт — Аслы Гюнеш. Разница в возрасте между ними активно обсуждалась в турецкой прессе и социальных сетях еще во время их совместной работы над сериалом.

В сентябре 2026 года слухи об актерах вновь усилились. В некоторых турецких изданиях и телевизионных программах выдвигались предположения об их сближении. Однако на данный момент нет никаких точных доказательств, подтверждающих эти новости, или официальных заявлений от самих актеров.

В турецкой прессе также отдельно обсуждается 15-летняя разница в возрасте между 39-летним Керемом Бюрсином и 24-летней Лизге Джомерт. Этот возрастной разрыв находился в центре внимания еще тогда, когда они снимались вместе в сериале «Çarpıntı».

По этой причине делать окончательные выводы об отношениях актеров пока нет оснований. Информация остается на уровне слухов и домыслов, циркулирующих в турецкой прессе.

Керем БюрсинЛизге ДжомертÇarpıntıтурецкая пресса
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как владелица туфель на миллион долларов Имельда Маркос пришла к власти?Как владелица туфель на миллион долларов Имельда Маркос пришла к власти?Вчера 22:02Усищились слухи о новой любви Афры СарачоглуУсищились слухи о новой любви Афры Сарачоглу25 июля 17:08Раскрыта правда о наследстве, муже и слухах вокруг Халимы ИбрагимовойРаскрыта правда о наследстве, муже и слухах вокруг Халимы Ибрагимовой4 мая 22:18Турецкие актрисы, почему до сих пор не замужем?Турецкие актрисы, почему до сих пор не замужем?19 апреля 18:06Шахло Салаева: «Первый брак Вейселя — со мной»Шахло Салаева: «Первый брак Вейселя — со мной»31 июля 08:47Турецкие знаменитости, которые вместе несмотря на большую разницу в возрастеТурецкие знаменитости, которые вместе несмотря на большую разницу в возрасте11 апреля 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала