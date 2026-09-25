Привезенный в парк Диснея 21-летний горилла прошел медицинский осмотр

В тематический парк Дисней'с Анимал Кингдом в штате Флорида, США, привезли 21-летнюю гориллу по кличке Бакари. Ожидается, что он станет новым лидером семьи горилл в парке. Об этом сообщает Дисней Паркс Блог.

Бакари прошел свой первый плановый медосмотр в ветеринарной больнице на территории Консерватион Статион в парке. В ходе обследования были осмотрены его зубы, сделаны рентген черепа и компьютерная томография.

Во время осмотра горилла находилась под седацией, и ветеринарный персонал подробно проверил состояние его здоровья. Часть процесса была видна посетителям через специальное окно.

Бакари прибыл в Дисней'с Анимал Кингдом в июле 2026 года. До этого он жил в Сент-Луисском зоопарке. Ожидается, что в парке Бакари займет место прежнего доминантного самца гориллы по кличке Джино и возглавит семейную группу.