Привезенный в парк Диснея 21-летний горилла прошел медицинский осмотр

·0·Мир
Привезенный в парк Диснея 21-летний горилла прошел медицинский осмотр

В тематический парк Дисней'с Анимал Кингдом в штате Флорида, США, привезли 21-летнюю гориллу по кличке Бакари. Ожидается, что он станет новым лидером семьи горилл в парке. Об этом сообщает Дисней Паркс Блог.

Бакари прошел свой первый плановый медосмотр в ветеринарной больнице на территории Консерватион Статион в парке. В ходе обследования были осмотрены его зубы, сделаны рентген черепа и компьютерная томография.

Во время осмотра горилла находилась под седацией, и ветеринарный персонал подробно проверил состояние его здоровья. Часть процесса была видна посетителям через специальное окно.

Бакари прибыл в Дисней'с Анимал Кингдом в июле 2026 года. До этого он жил в Сент-Луисском зоопарке. Ожидается, что в парке Бакари займет место прежнего доминантного самца гориллы по кличке Джино и возглавит семейную группу.

Tibbiy xodimlar guruhi operatsiya stolidagi gorillani ko‘rikdan o‘tkazmoqda.
БакариDisney's Animal KingdomСент-Луисский зоопаркФлорида
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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