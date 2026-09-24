Забрать машину со штрафстоянки станет проще: запускается новая электронная система

Для водителей, чьи автомобили были отправлены на штрафстоянку, внедряется новый порядок. Теперь процесс выдачи транспортного средства со штрафстоянки переводится в электронный формат в целях сокращения бумажной волокиты и лишних поездок.

Самое главное новшество заключается в том, что водителю не придется в каждом случае лично ездить в Службу безопасности дорожного движения за бумажным разрешением. Разрешение на выдачу транспорта будет оформляться в электронном виде и подтверждаться QR-кодом.

Однако эта возможность доступна пока не по всему Узбекистану. Согласно постановлению Кабинета Министров № 508 от 22 сентября 2026 года, новый порядок внедряется с 1 октября в городе Ташкенте в качестве эксперимента.

Как теперь будет работать процесс?

Новая система функционирует через модуль «Штрафстоянка». В нем будет вестись единый электронный учет транспортных средств, задержанных и доставленных на места временного хранения.

Электронное разрешение оформляется после устранения обстоятельств, послуживших основанием для выдачи транспорта со штрафстоянки.

Разрешение:

оформляется ответственным должностным лицом в электронном виде;

подтверждается QR-кодом;

направляется водителю в электронном формате;

также предоставляется в электронном виде юридическому лицу, оказывающему услуги по хранению;

на номер телефона водителя отправляется SMS-сообщение.

При этом выдача транспортного средства на основании разрешения, не оформленного через модуль «Штрафстоянка», не допускается.

Все платежи можно осуществлять в электронном виде

Еще один важный аспект новой системы — возможность осуществления платежей, связанных с вывозом транспорта со штрафстоянки, в электронном формате.

Сюда входят штрафы за правонарушения, оплата за хранение транспортного средства на штрафстоянке и другие обязательные платежи, установленные законодательством.

То есть цель системы заключается не только в выдаче электронного разрешения, но и в цифровизации всего процесса — от задержания транспортного средства до его выдачи.

Электронное разрешение формируется и через ЕПИГУ

В постановлении также определен механизм формирования через Единый портал интерактивных государственных услуг — ЕПИГУ электронного разрешения на вывоз задержанного транспортного средства со штрафстоянки, подтвержденного QR-кодом, и предоставления его в электронном виде юридическим лицам, оказывающим услуги по хранению.

Это станет одним из самых значительных изменений для водителей, поскольку часть необходимых процедур будет осуществляться дистанционно.

Система не ограничивается только выдачей автомобиля

В модуле «Штрафстоянка» будет формироваться единый электронный список задержанных, помещенных на штрафстоянку и допущенных к вывозу транспортных средств.

Кроме того, с данным модулем будут интегрированы информационные системы юридических лиц, оказывающих услуги на штрафстоянках. А сведения об их денежном обороте будут автоматически направляться в налоговые органы.

Это направлено на цифровизацию процессов учета и контроля на штрафстоянках.

Что происходит, если автомобиль хранится слишком долго?

Новым порядком также предусмотрен вопрос автомобилей, оставшихся на штрафстоянке на длительное время.

В частности, транспортные средства, находившиеся на штрафстоянке более шести месяцев, вносятся в реестр невостребованных транспортных средств.

Это служит учету и установлению особого порядка в отношении транспортных средств, которые годами простаивают на штрафстоянках в ожидании своих владельцев.

Еще одна важная новость: помещение автомобиля на штрафстоянку также будет учитываться в электронном виде

Новая система охватывает не только процесс выдачи транспортного средства, но и его помещение на штрафстоянку.

Когда уполномоченный государственный орган принимает решение о помещении транспортного средства на штрафстоянку, об этом уведомляются соответствующие органы и обслуживающие юридические лица через модуль «Штрафстоянка».

При правонарушениях, предусматривающих отстранение от управления транспортным средством, доставка автомобиля на штрафстоянку должна осуществляться с помощью специальной техники — эвакуатора или манипулятора.

Когда вступает в силу этот порядок?

Постановление Кабинета Министров № 508 было принято 22 сентября 2026 года. В соответствии с ним новая электронная система начинает работать с 1 октября 2026 года в городе Ташкенте в качестве эксперимента.

Поэтому распространяющиеся в социальных сетях сообщения о том, что «теперь ехать в СБДД за своей машиной со штрафстоянки не нужно», пока не стоит воспринимать как общее правило, применяемое ко всей территории Узбекистана.

Нынешнее постановление определяет именно экспериментальный порядок для города Ташкента.

Главный вывод для водителей

Новая электронная система означает важные перемены для владельца попавшего на штрафстоянку автомобиля: такие процессы, как разрешение на выдачу транспорта, отправка электронного документа с QR-кодом и осуществление соответствующих платежей, цифровизуются.

Самое главное — новый порядок действует с 1 октября 2026 года в городе Ташкенте в качестве эксперимента. В дальнейшем, в зависимости от результатов данного механизма, сфера его применения может быть расширена. А пока водителям следует воспринимать новый порядок как эксперимент по цифровизации, установленный для города Ташкента.