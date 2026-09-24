Тьерри Анри признал превосходство сборной Испании

Легенда французского футбола Тьерри Анри высоко оценил исторические победы сборной Испании последних лет, назвав их командный стиль игры вершиной тактического мастерства. В интервью изданию Ас бывший нападающий подчеркнул, что уникальная игровая философия испанцев сделала их самым сложным соперником в мировом футболе. Об этом сообщает портал Goal.com.

По мнению Анри, главная сила сборной Испании заключается не в звездных игроках, а в командной сплоченности и совершенной системе. Бывший форвард, много лет противостоявший испанцам на поле, отметил, что их стиль игры, самобытная идентичность и ценности в конечном итоге принесли свои плоды.

Тактическое совершенство и надежность в обороне

Сборная Испании поразила всех не только яркой атакующей игрой и контролем мяча, но и надежной защитой. По ходу турнира «Ла Роха» пропустила всего один гол, который был забит в четвертьфинальном матче против Бельгии.

Тьерри Анри отметил, что соперники часто не обращают внимания на оборонительную статистику Испании. По его словам, за весь турнир по воротам испанцев было нанесено всего десять ударов, что стало возможным благодаря высокому прессингу и умению держать соперника как можно дальше от своих ворот.

Двустороннее доминирование на поле

Французский экс-футболист признал, что много говорят о том, какую тактику нужно использовать против Испании, но на практике крайне тяжело действовать без мяча. Анри заявил, что сборная Испании полностью контролирует игру как с мячом, так и без него, и победить их — серьезное испытание.

Как сообщает Goal.com, превосходство сборной Испании в последних матчах против сборной Франции также очевидно. В частности, победа со счетом 2:1 в полуфинале Евро-2024, напряженная встреча в Лиге наций сезона 2024/25 со счетом 5:4, а также полуфинал чемпионата мира являются яркими примерами этого.

Тьерри Анри подчеркнул, что именно такой системный подход и командный дух принесли сборной Испании не только результат, но и любовь болельщиков. Бывший нападающий добавил, что наблюдать за их игрой — истинное удовольствие, и сильнейшая команда турнира победила заслуженно.