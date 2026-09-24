Узбекистан вошел в пятерку сильнейших в Азии: итоги пятого дня соревнований

Пятый соревновательный день юбилейных КсКс летних Азиатских игр, принимающих городами японской Нагоя и префектуры Айти, стал стратегическим поворотным моментом для спортивной делегации Узбекистана. Благодаря высоким результатам, показанным в ходе соревнований, и сериям побед, завоеванных за один день, наши представители поднялись на абсолютное 5-е место в общекомандном медальном зачете! На счету нашей делегации в настоящее время имеются 6 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых — всего 26 медалей.

Опередив по качеству и общему числу медалей нашего сильного конкурента в лице Исламской Республики Иран (6 золотых, 10 серебряных, 4 бронзовые — всего 20) за счет превосходства по серебряным и бронзовым наградам, наши представители теперь преследуют идущую непосредственно на 4-м месте сборную Казахстана (8 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых — всего 25). Примечательно, что тройку лидеров соревнований прочно заняли соответственно сборные Китая (80 золотых), хозяев турнира Японии (20 золотых) и Южной Кореи (10 золотых). Важно отметить, что по общему фонду медалей Узбекистан с 26 наградами не только вошел в топ-5 континента, но и уже обогнал Казахстан (26 против 25) по их общему количеству!

Итак, как был обеспечен этот скачок в пятый день, как предстоящие виды тяжелых и легких единоборств выведут Узбекистан на 4-е место и к чему идет борьба в первой десятке?

«5-е место, 26 медалей и превосходство над Ираном»: 5 основных пунктов таблицы пятого дня

Самые важные статистические факты из официального медального рейтинга «Айти-Нагоя-2026»:

Возвращение в ТОП-5 элиты Азии: Сборная Узбекистана официально заняла 5-ю позицию с 6 золотыми, 12 серебряными и 8 бронзовыми медалями;

Иран оставлен позади: При равном количестве золотых наград (по 6), благодаря 12 серебряным медалям наши представители оттеснили принципиального соперника — Иран — на 6-е место;

Острая борьба с Казахстаном за 4-е место: У соседнего Казахстана 8 золотых медалей, однако по общему числу медалей Узбекистан опережает их с показателем в 26 наград (у Казахстана — 25);

Гегемония первой тройки: Китай (всего 130), Япония (91) и Южная Корея (50) прочно удерживают высшие пьедесталы;

Позиции стран Центральной Азии: Помимо Узбекистана (5-е место) и Казахстана (4-е место), в двадцатку сильнейших также вошел Таджикистан, занявший 13-е место с 2 золотыми медалями.

«Айти-Нагоя-2026»: ТОП-10 и таблица команд Центральной Азии по итогам пятого дня

Полная статистика медалей, завоеванных сильнейшими сборными соревнований:

Место Страна / Название команды Золото Серебро Бронза Всего медалей 1 Китай (Пеопле'с Републик оф Чина) 80 30 20 130 2 Япония (Джапан) 20 34 37 91 3 Южная Корея (Републик оф Кореа) 10 12 28 50 4 Казахстан (Казахстан) 8 8 9 25 5 Узбекистан (Узбекистан) 6 12 8 26 6 Иран (Исламик Републик оф Иран) 6 10 4 20 7 Таиланд (Таиланд) 5 4 7 16 8 Гонконг (Хонг Конг, Чина) 4 10 9 23 9 Северная Корея (ДПР Кореа) 3 3 3 9 10 Бахрейн (Бахраин) 3 2 0 5 ... ... ... ... ... ... =13 Таджикистан (Таджикистан) 2 1 1 4

Спортивная экспертиза и анализ: Почему Узбекистан является главным фаворитом в борьбе за 4-е место?

Выводы международных спортивных обозревателей и аналитиков соревнований:

12 серебряных медалей — огромный запас прочности: 12 завоеванных Узбекистаном серебряных медалей означают, что наши спортсмены доходят до финала практически во всех направлениях; этот опыт выступлений в финалах резко повышает вероятность их превращения в золото в программы последующих дней;

Основные «медальные жилы» еще впереди: В первые дни соревнований гребля, стрельба и гимнастика выполнили свои задачи на отлично; впереди же стоят ожидаемо триумфальные для Узбекистана соревнования по боксу, вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, самбо и таэквондо; ожидаемые в этих дисциплинах золотые медали позволят быстро покрыть разницу в 2 золота с Казахстаном и захватить 4-ю строчку;

Принципиальная гонка с Ираном: Хотя Иран является нашим главным соперником в тяжелой атлетике и борьбе, начало завоевания золотых медалей Узбекистаном также в водных видах спорта и легкой атлетике дает нам преимущество в сборе очков по более широкому фронту, нежели у соперника;

В четверке сильнейших по общим медалям: По общему количеству медалей Узбекистан (26) уже обошел Казахстан (25), что свидетельствует о комплексной и высокой степени готовности делегации к состязаниям.

Пятый день соревнований «Айти-Нагоя-2026» в очередной раз на практике доказал, что спортивная делегация Узбекистана находится наравне с азиатскими гигантами.

А как считаете вы, сможет ли делегация Узбекистана обойти Казахстан и занять 4-е место после предстоящих поединков по борьбе, боксу и дзюдо? Как лично вы оцениваете 26 медалей и 5-е место, завоеванные нашими атлетами на сегодняшний день? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным славному шествию нашей сборной, со всеми любителями спорта!