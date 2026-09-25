Флагман Моторола Сигнатуре 27 получит поддержку GrapheneOS

Ожидаемый флагманский смартфон Моторола Сигнатуре 27 вызывает серьезные изменения на рынке мобильных технологий. Согласно данным ИКсБТ.ком, подтверждено, что это устройство станет первым смартфоном за пределами линейки Google Pixel, официально поддерживающим систему безопасности GrapheneOS. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Известно, что разработчики GrapheneOS, одного из ориентированных на безопасность форков Android, объявили о сотрудничестве с Моторола еще в марте текущего года. Однако тогда держалось в секрете, на какое именно устройство будет направлено партнерство. Теперь стало ясно, что этот статус достанется именно новому флагману Моторола Сигнатуре 27.

Новые стандарты безопасности

До настоящего времени GrapheneOS поддерживала только смартфоны Google Pixel, включая модели от Pixel 6 до Pixel 10, а также устройства бюджетной серии «а». Основная причина этого — крайне строгие требования разработчиков к аппаратным механизмам защиты.

В частности, одним из ключевых требований является технология Меморй Таггинг Экстенсион (МТЭ), которая своевременно обнаруживает ошибки в памяти и резко снижает риск использования уязвимостей. Именно поэтому совместимость новых устройств с системой безопасности зависит не только от процессора, но и от того, как реализованы функции аппаратной защиты.

Технические возможности и новые перспективы

Интересно, что хотя чипы Тенсор Г6 в будущих Google Pixel 11 технически поддерживают технологию МТЭ, эта возможность отключена на аппаратном уровне. По этой причине официальная поддержка будущих смартфонов Pixel пока остается под вопросом. Новый Моторола Сигнатуре 27, опираясь на современный процессор Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6, полноценно поддерживающий МТЭ, полностью соответствует требованиям GrapheneOS.

Хотя смартфон еще не был полностью представлен, уже известны некоторые его передовые характеристики. В частности, устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой с крупным сенсором Sony Лйтиа 910, 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом и высококачественной акустической системой Банг & Олуфсен. Кроме того, производитель обещает предоставлять регулярные обновления программного обеспечения для этой модели в течение 7 лет.

В отличие от стандартного Android

GrapheneOS кардинально отличается от обычной системы Android своими усиленными механизмами защиты и строгой изоляцией сервисов Google. При необходимости пользователь может установить сервисы Google Play, однако все их компоненты будут работать в специально изолированной среде без системных привилегий.

Специалисты отмечают, что в будущем ожидается появление поддержки GrapheneOS и на других смартфонах бренда Моторола. Однако авторы проекта пока не раскрывают названия других конкретных моделей.