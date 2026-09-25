Армения объявила о готовности отказаться от дешевого российского газа — резкий демарш Еревана

Геополитический и энергетический раскол в Южно-Кавказском регионе достиг своей самой резкой и необратимой точки в истории. Армения официально объявила о полной готовности отказаться от дешевого российского газа ради защиты национальных интересов и государственного суверенитета. Секретарь Совета безопасности Армении (и спикер парламента) Ален Симонян в заявлении изданию Верелк озвучил твердую позицию Еревана по этому вопросу.

Он подчеркнул, что, хотя правительство еще не получало прямых сигналов от Москвы о возможных ограничениях, оно готово к любому развитию событий, в том числе к поиску альтернативных путей поставок газа. Ранее российские официальные лица открыто напоминали, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и разворота в сторону Европейского Союза (ЕС) льготная цена в 177,5 доллара за 1000 кубометров будет аннулирована, а стоимость газа вырастет в 2–3 раза и достигнет рыночного уровня.

В ответ на подобное давление Симонян сделал резкое заявление: «Цена газа измеряется не только в валюте, но и политической данью. Как отметил наш премьер-министр, мы больше никогда не будем зависеть от одной трубы, одной „иглы“, одной прихоти и единственной „кнопки“ давления и не позволим этому случиться!». При этом аналитики напоминают, что даже после подписанного под давлением Дональда Трампа мирного соглашения для Еревана не последовало никаких позитивных сдвигов — Баку требует изменить конституцию, делимитация границ не завершена, а вопрос беженцев и пленных остается открытым.

Итак, как Армения справится с рыночными ценами, которые выше в 2–3 раза, какие существуют альтернативные транзитные маршруты для российского газа и приведет ли этот демарш к полному разрыву отношений между Ереваном и Москвой?

«Конец одной трубы, угроза в 177,5 доллара и рыночная цена»: 5 ключевых пунктов заявления Алена Симоняна

Самые важные факты и выводы из резонансной позиции Совета безопасности Армении:

«Суверенитет выше дешевого газа»: Ереван категорически отказался идти на уступки Москве в вопросах внешней политики и независимости в обмен на энергетические скидки;

«Зависимость от одной кнопки закончилась»: руководство Армении намерено полностью уйти от газовой монополии и рычагов политического шантажа;

Угроза роста цен в 2–3 раза: из-за выхода из ЕАЭС и интеграции с ЕС российский газ может подорожать с 177,5 доллара за 1000 кубометров до рыночных расценок;

Альтернативные транзитные пути: Ереван выразил готовность к переговорам о закупке топлива у других государств и создании новых транзитных коридоров;

Давление после соглашения Трампа: несмотря на подписание мирного соглашения при посредничестве США, давление со стороны Баку и территориальные проблемы остаются нерешенными.

Энергетическое столкновение: сравнение рычагов давления России и новой стратегии Армении

Анализ нового соотношения геополитических и экономических сил на Южном Кавказе:

Показатели и критерии Традиционная позиция Москвы (рычаг ЕАЭС) Новая стратегическая позиция Еревана (Ален Симонян) Цена и условия газа $177,5 за 1000 куб. м (льгота в рамках ЕАЭС) «Не будем платить политическую цену»: готовность к рыночной стоимости Интеграционные требования Полное пребывание в составе ЕАЭС и ОДКБ Путь к Европейскому Союзу (ЕС) и независимая внешняя политика Энергетическая зависимость Одна монопольная труба («Газпром Армения») Полный выход из водоворота «одной трубы и одной кнопки» Альтернативные источники Альтернативные варианты считаются отсутствующими Иранское направление, сжиженный газ и новые транзиты Мир и безопасность Российские гарантии и роль военных баз Многовекторная оборона на фоне проблем соглашения Трампа

Геополитическая и энергетическая экспертиза: сможет ли Армения выжить без российского газа?

Выводы экспертов по Южному Кавказу, международных энергетических аналитиков и экономистов:

Угроза «экономического шока»: внутренний рынок, промышленность и система теплоснабжения Армении годами адаптировались к дешевому газу из России по 177,5 доллара; рост цен в 2–3 раза (до 400–500 долларов) может резко ускорить инфляцию и утяжелить коммунальные платежи для населения; однако правительство принимает это как «плату», которую необходимо внести за национальную безопасность;

Иранский и азербайджанский факторы: единственной близкой альтернативой для Еревана является иранский газ (схема «электричество в обмен на газ»); кроме того, в случае нормализации отношений с Азербайджаном теоретически может обсуждаться и транзит каспийского газа, однако сегодняшняя политическая напряженность делает это невозможным в ближайшее время;

Пакет финансовой помощи от ЕС: стремление Армении в ЕС не случайно; Брюссель и западные фонды могут предоставить Еревану финансовые субсидии для выхода из энергетической зависимости, развития зеленой энергетики и смягчения последствий роста цен на газ;

Разочарование после «соглашения Трампа»: подписанное под давлением Трампа соглашение не принесло Армении ожидаемой безопасности; Баку продолжает давление, требуя изменить Конституцию; это заставляет правительство Пашиняна искать совершенно иных союзников в военном и экономическом плане.

Эта твердая позиция руководства Армении против газового шантажа является историческим переломным моментом, доказывающим, что Южный Кавказ стремительно выходит из сферы влияния Москвы.

По вашему мнению, готова ли Армения отказаться от дешевого российского газа и выбрать независимый энергетический путь по ценам, превышающим прежние в 2–3 раза, или это тактика политического торга со стороны Еревана? Как вы лично оцениваете продолжающееся давление Баку и безрезультатность мирного соглашения при посредничестве Трампа? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого острого геополитического противостояния на Южном Кавказе со всеми своими коллегами!