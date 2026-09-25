Криштиану Роналду: Если Португалия не будет рассчитывать на меня, я уйду

·0·Спорт
Криштиану Роналду: Если Португалия не будет рассчитывать на меня, я уйду

Криштиану Роналду сделал откровенное заявление о своем будущем в сборной Португалии. Он подчеркнул, что будет продолжать выступления за национальную команду до тех пор, пока народ страны выражает ему доверие.

По словам Роналду, если португальская сторона или президент страны перестанут рассчитывать на него, он первым объявит об уходе из сборной.

«Если Португалия или президент больше не будут рассчитывать на меня — нет проблем, я уйду. Я сам сообщу об этом первым».

Однако, отметив, что в настоящее время такой ситуации не наблюдается, футболист подчеркнул, что доверие португальских болельщиков дает ему огромную мотивацию.

«Весь португальский народ рассчитывает на меня. Именно поэтому я продолжаю свою карьеру».

Это заявление Роналду в очередной раз показало, что его карьера в сборной еще не завершена. Являясь одной из главных звезд португальского футбола, он продолжает двигаться к новым целям вместе с национальной командой.

Самый важный момент в словах футболиста прост: пока есть доверие, есть и Роналду.

Криштиану Роналдусборная Португалиинациональная сборнаяпрезидент Португалии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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