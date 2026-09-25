Саида Мирзиёева обсудила с главой ВТО важный вопрос

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась в США с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.

На встрече обсуждались текущий этап процесса вступления Узбекистана в ВТО и предстоящие финальные задачи.

Саида Мирзиёева сообщила об этом в своем Telegram-канале, выразив признательность Нгози Оконджо-Ивеале за постоянную поддержку и экспертное содействие, оказываемые Узбекистану.

«Мы прошли большую часть этого пути. Очень важно не сбавлять темпы и довести начатое дело до конца», — заявила Саида Мирзиёева.

Узбекистан находится на завершающей стадии вступления в ВТО

По официальным данным ВТО, в рамках процесса присоединения Узбекистана в сентябре 2026 года в Ташкенте проходит специальный семинар по государственной торговле и субсидиям. Он связан с подготовкой к следующему раунду переговоров по вступлению в ВТО.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала также в марте 2026 года упоминала Узбекистан в числе государств, которые могут стать членами организации в текущем году.

В этом контексте встреча Саиды Мирзиёевой в США совпадает по времени с усилением внимания к финальным задачам в процессе интеграции Узбекистана в ВТО.

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