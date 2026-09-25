Делегация Узбекистана завоевала еще одну серебряную медаль в Айти-Нагое

·46·Спорт
Делегация Узбекистана завоевала еще одну серебряную медаль в Айти-Нагое

На Азиатских играх, проходящих в японском городе Айти-Нагоя, делегация Узбекистана довела количество медалей до 29. 25 сентября наши спортсмены завоевали еще одну серебряную медаль.

В соревнованиях двоек по гребле на каноэ на дистанции 500 метров тандем Шохсанам Шерзодовой и Нилуфар Зокировой пересек финишную черту вторым.

Таким образом, общий медальный фонд делегации Узбекистана пополнился до 6 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Узбекистан — на 5-м месте в общекомандном зачете

Для Узбекистана это была третья серебряная медаль в соревнованиях 25 сентября. Ранее женский квартет по гребле на байдарках, а также каноист Владлен Денисов также вошли в число призеров.

В настоящее время с 29 медалями Узбекистан занимает 5-е место в общекомандном зачете. По мере продолжения соревнований в Айти-Нагое ожидается, что количество медалей на счету нашей делегации еще увеличится.

Айти-НагояАзиатские игрыделегация УзбекистанаШохсанам ШерзодоваНилуфар Зокирова
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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