Два узбекских боксера вышли в четвертьфинал в Аити-Нагое

·43·Спорт
Два узбекских боксера вышли в четвертьфинал в Аити-Нагое

На продолжающихся Азиатских играх в Аити-Нагое боксеры Узбекистана начали победное шествие. Поднявшиеся 25 сентября на ринг оба наших представителя победили своих соперников со счетом 5:0 и вышли в четвертьфинал.

Уверенный старт Халокова

В весовой категории до 60 кг олимпийский чемпион и чемпион мира Абдумалик Халоков провел свой первый бой на турнире против представителя Северной Кореи О Тхе Бома.

Узбекский боксер не упускал преимущество на протяжении всего поединка и одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Уктамова также в четвертьфинале

С победы начала турнир и Нигина Уктамова, выступающая среди женщин в весовой категории до 54 кг. Она одолела Бибинашастамо Холову из Таджикистана со счетом 5:0 и завоевала путевку в следующий этап.

Таким образом, на Азиатских играх в Аити-Нагое оба боксера Узбекистана пробились в четвертьфинал.

Абдумалик ХалоковНигина УктамоваАзиатские игры в Аити-Нагоебоксеры Узбекистана на Азиатских играх
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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