Узбекский спортсмен завоевал вторую серебряную медаль на Азиатских играх

На проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх делегация Узбекистана пополнилась еще одной медалью.

В гребле на каноэ Владлен Денисов завоевал серебряную медаль в одиночных соревнованиях на дистанции 500 метров. Он финишировал вторым.

Для Денисова это стала вторая серебряная медаль на Айти-Нагоя-2026. Ранее спортсмен занял второе место в парных соревнованиях на этой же дистанции вместе с Артуром Гулиевым.

Таким образом, количество медалей делегации Узбекистана на Азиатских играх достигло 28.

Золото — 6

Серебро — 14

Бронза — 8

А две серебряные медали Владлена Денисова еще раз продемонстрировали успешное выступление Узбекистана в гребле на байдарках и каноэ.