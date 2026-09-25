Узбекский спортсмен завоевал вторую серебряную медаль на Азиатских играх

·35·Спорт
Узбекский спортсмен завоевал вторую серебряную медаль на Азиатских играх

На проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх делегация Узбекистана пополнилась еще одной медалью.

В гребле на каноэ Владлен Денисов завоевал серебряную медаль в одиночных соревнованиях на дистанции 500 метров. Он финишировал вторым.

Для Денисова это стала вторая серебряная медаль на Айти-Нагоя-2026. Ранее спортсмен занял второе место в парных соревнованиях на этой же дистанции вместе с Артуром Гулиевым.

Таким образом, количество медалей делегации Узбекистана на Азиатских играх достигло 28.

  • Золото — 6

  • Серебро — 14

  • Бронза — 8

А две серебряные медали Владлена Денисова еще раз продемонстрировали успешное выступление Узбекистана в гребле на байдарках и каноэ.

Владлен ДенисовАйти-Нагоя 2026Гребля на каноэАзиатские игры
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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