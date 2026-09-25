Узбекский спортсмен завоевал вторую серебряную медаль на Азиатских играх
На проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх делегация Узбекистана пополнилась еще одной медалью.
В гребле на каноэ Владлен Денисов завоевал серебряную медаль в одиночных соревнованиях на дистанции 500 метров. Он финишировал вторым.
Для Денисова это стала вторая серебряная медаль на Айти-Нагоя-2026. Ранее спортсмен занял второе место в парных соревнованиях на этой же дистанции вместе с Артуром Гулиевым.
Таким образом, количество медалей делегации Узбекистана на Азиатских играх достигло 28.
Золото — 6
Серебро — 14
Бронза — 8
А две серебряные медали Владлена Денисова еще раз продемонстрировали успешное выступление Узбекистана в гребле на байдарках и каноэ.
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