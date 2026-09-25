Лионель Месси завершает карьеру в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально подтвердил дату последнего матча легендарного нападающего Лионелья Месси за национальную команду. Как сообщает Goal.com, 39-летний футболист завершит свою историческую международную карьеру после товарищеского матча, который состоится в октябре. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стало известно, что Лионель Месси проведет свой последний матч за сборную 6 октября этого года против сборной Бенина. Эта встреча, которая пройдет на знаменитом стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, даст аргентинским болельщикам возможность достойно проводить своего капитана.

Напомним, что звездный нападающий объявил о завершении карьеры в международном футболе в августе прошлого года. Ожидается, что этот прощальный матч станет очень эмоциональным и незабываемым событием не только для футболиста, но и для всего аргентинского народа.

Прощальный матч и его значимость

На пресс-конференции главный тренер Лионель Скалони признался, что лично приложил усилия для организации этого прощального матча именно во время этой международной паузы. По его словам, он сам хотел быть свидетелем этого исторического момента, находясь у кромки поля.

В своем интервью Скалони сказал: «Я считаю, что футболист такого уровня заслуживает должного уважения. Поскольку я не знал, как сложится ситуация в будущем, мы сделали все возможное, чтобы он принял участие в этой игре. Сейчас самое подходящее время, чтобы почувствовать любовь каждого и проявить должное уважение». Нападающий «Интер Майами» остается лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины за всю свою международную карьеру. Он забил 125 голов в футболке национальной команды, и этот показатель может увеличиться в октябрьском матче.

Также Лионель Месси блестяще выступил на своем шестом чемпионате мира, забив восемь голов в восьми матчах. Лионель Скалони особо отметил, что работа с футболистом такого уровня была для него огромной честью и мечтой.

«Руководить им было для меня высшим опытом. В истории футбола больше не будет таких, как он. Мы знаем, что он выделяется среди всех не только своими действиями на поле, но и человеческими качествами вне его. Давайте наслаждаться этими моментами», — заключил главный тренер.