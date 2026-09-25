Делегация Узбекистана завоевала 27-ю медаль на Азиатских играх

·43·Спорт
Делегация Узбекистана завоевала 27-ю медаль на Азиатских играх

Для делегации Узбекистана 25 сентября на проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх началось с серебряной медали.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди женщин на дистанции 500 метров в четверке в составе Екатерины Шубиной, Арины Танатмишевой, Миланы Душев-Янич и Шахризоды Мавлоновой наш квартет пересек финишную черту вторым.

В результате количество медалей делегации Узбекистана на Айти-Нагоя-2026 достигло 27.

Из них 6 — золотые, 13 — серебряные и 8 — бронзовые.

Медальный зачет Узбекистана

  • Золото — 6

  • Серебро — 13

  • Бронза — 8
    Всего — 27

Таким образом, узбекистанские спортсмены и в очередной день Азиатских игр в Японии пополнили копилку наград новым трофеем.

Айти-Нагоя 2026делегация УзбекистанаАзиатские игрыЕкатерина Шубина
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекский спортсмен завоевал вторую серебряную медаль на Азиатских играхУзбекский спортсмен завоевал вторую серебряную медаль на Азиатских играхСегодня 11:12«Абсолютное чемпионство!»: Уткирбек Джураев завоевал золотую медаль на Азиатских играх«Абсолютное чемпионство!»: Уткирбек Джураев завоевал золотую медаль на Азиатских играхВчера 17:28Вице-чемпионка Азиатских игр: Анна Пракатень завоевала серебряную медаль соревнованийВице-чемпионка Азиатских игр: Анна Пракатень завоевала серебряную медаль соревнованийВчера 17:31«Четвертьфинал наш!»: Шавкатжон Болтаев одержал яркую победу на Азиатских играх«Четвертьфинал наш!»: Шавкатжон Болтаев одержал яркую победу на Азиатских играхВчера 12:04Новая россыпь медалей: спортсмены Узбекистана поднялись на пьедестал Азиатских игрНовая россыпь медалей: спортсмены Узбекистана поднялись на пьедестал Азиатских игр23 сентября 16:32Дарья Латышева вновь завоевала медаль на Азиатских играх: она стала трехкратным призеромДарья Латышева вновь завоевала медаль на Азиатских играх: она стала трехкратным призером22 сентября 14:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?