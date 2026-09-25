Делегация Узбекистана завоевала 27-ю медаль на Азиатских играх
Для делегации Узбекистана 25 сентября на проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх началось с серебряной медали.
В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди женщин на дистанции 500 метров в четверке в составе Екатерины Шубиной, Арины Танатмишевой, Миланы Душев-Янич и Шахризоды Мавлоновой наш квартет пересек финишную черту вторым.
В результате количество медалей делегации Узбекистана на Айти-Нагоя-2026 достигло 27.
Из них 6 — золотые, 13 — серебряные и 8 — бронзовые.
Медальный зачет Узбекистана
Золото — 6
Серебро — 13
Бронза — 8
Всего — 27
Таким образом, узбекистанские спортсмены и в очередной день Азиатских игр в Японии пополнили копилку наград новым трофеем.
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