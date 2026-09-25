Делегация Узбекистана завоевала 27-ю медаль на Азиатских играх

Для делегации Узбекистана 25 сентября на проходящих в японском городе Айти-Нагоя Азиатских играх началось с серебряной медали.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди женщин на дистанции 500 метров в четверке в составе Екатерины Шубиной, Арины Танатмишевой, Миланы Душев-Янич и Шахризоды Мавлоновой наш квартет пересек финишную черту вторым.

В результате количество медалей делегации Узбекистана на Айти-Нагоя-2026 достигло 27.

Из них 6 — золотые, 13 — серебряные и 8 — бронзовые.

Медальный зачет Узбекистана

Золото — 6

Серебро — 13

Бронза — 8

Всего — 27

Таким образом, узбекистанские спортсмены и в очередной день Азиатских игр в Японии пополнили копилку наград новым трофеем.