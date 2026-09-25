Toyota направит 400 тысяч роботов на свои заводы с 2028 года

Японский автомобильный гигант Toyota Мотор Груп с 2028 года начнет инвестировать огромные средства в оснащение своих заводов роботизированной рабочей силой. Согласно плану, компания будет выделять на эти цели 6,42 миллиарда долларов ежегодно. По данным иксбт.ком, эта масштабная инициатива призвана открыть новый этап в автомобильной промышленности и направлена не только на повышение эффективности предприятий, но и на кардинальную модернизацию производственных процессов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно новой стратегии, планируется установка в общей сложности 400 тысяч роботов, из которых 150 тысяч будут размещены непосредственно на автомобилестроительных предприятиях Toyota, а остальные 250 тысяч — на заводах группы, производящих комплектующие и материалы. Этот шаг оценивается как важный этап в сохранении технологического лидерства в мировой автоиндустрии и адаптации к современным требованиям.

Совместная работа людей и роботов

Руководство компании выразило свою позицию относительно опасений по поводу сокращения рабочих мест в этом процессе. Исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима в интервью изданию Никкеи Асиа подчеркнул, что главная цель компании — не замена людей, а создание среды, в которой роботы и люди будут мирно сосуществовать и работать бок о бок.

В настоящее время Toyota начала внедрение гуманоидных роботов под названием ЭЛЭЙ на своих сборочных линиях. Эти устройства, передвигающиеся на колесах, обладают способностью обучаться у операторов-людей. Сотрудники, надевая специальные устройства, повторяющие форму пальцев робота, демонстрируют машине движения, требующие мелкой моторики. Тем не менее, компания пока не раскрыла, сколько роботов уже задействовано и какова будет доля гуманоидов в будущем парке из 400 тысяч единиц.

Глобальная гонка роботизации в автопроме

По данным Международной федерации робототехники, автомобильная промышленность остается крупнейшим потребителем промышленных роботов. В частности, только в 2024 году Китай установил 2 миллиона таких устройств, Япония — 450 500, США и Южная Корея — 34 200 и 30 600 соответственно. Однако ставка именно на человекоподобных гуманоидных роботов является относительно новой тенденцией.

Производители надеются, что гуманоиды смогут выполнять различные задачи в цехах, адаптированных для людей, и легче интегрироваться в систему. К этой гонке присоединилась и южнокорейская компания Hyundai. Она планирует внедрить гуманоидов Atlas, разработанных ее американским подразделением Boston Dynamics, начиная с 2028 года. Также китайские производители электромобилей Xpeng и Nio работают над созданием собственных человекоподобных роботов или инвестируют в них.

По мнению экспертов, фундаментальные проблемы, такие как безопасность совместной работы с людьми, экономическая эффективность по сравнению с живым трудом и возможность массового производства таких машин, еще не решены полностью. Несмотря на это, на фоне старения квалифицированной рабочей силы в отрасли, профсоюзы продолжают выражать обеспокоенность по поводу заработной платы и риска сокращений.