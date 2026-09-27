В премьер-министра Венгрии бросили яйцо на митинге: нападавший признался, что целился в него

·29·Мир
В премьер-министра Венгрии бросили яйцо на митинге: нападавший признался, что целился в него

Митинг премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в городе Сольнок прервался из-за неожиданного инцидента. Во время его выступления из толпы зрителей на сцену было брошено яйцо. После происшествия телохранители немедленно окружили премьер-министра, а полиция задержала бросившего яйцо мужчину.

По сообщениям местных СМИ, сразу после броска за спиной Мадьяра появились охранники. Его выступление было ненадолго приостановлено в целях обеспечения безопасности.

Полиция задержала напавшего мужчину после инцидента. Он заявил, что сожалеет о том, что яйцо не попало в премьер-министра, и подтвердил, что целился именно в него.

После происшествия премьер-министр Венгрии обратился к своим сторонникам с просьбой не злиться на мужчину, бросившего яйцо. Мадьяр подчеркнул, что люди, совершающие подобные поступки, сталкиваются с расколом политической силы, в которую они верили, и невыполнением ранее данных обещаний.

Кроме того, в ходе митинга он раскритиковал своих политических оппонентов и резко высказался о некоторых политиках в парламенте.

Примечательно, что это не первый громкий инцидент, связанный с премьер-министром Венгрии. Ранее на винном фестивале в городе Сексард мужчина плеснул вином в лицо Мадьяру, стоявшему в очереди за едой.

Петер МадьярМитинг в СольнокеПремьер-министр ВенгрииИнцидент с яйцом
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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