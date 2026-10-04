В Казахстане проживает 300 граждан старше 100 лет: самой пожилой женщине 116 лет

В Казахстане проживает 300 граждан в возрасте 100 лет и старше. Об этом сообщает Закон.кз со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

Самая пожилая женщина страны проживает в Улытауской области. В 2026 году ей исполнилось 116 лет.

Первое место по количеству долгожителей занимает крупнейший мегаполис страны — город Алматы. Здесь проживает 41 гражданин в возрасте 100 лет и старше. Об этом министерство сообщило 3 октября 2026 года.

На втором месте находится Туркестанская область, где проживают 32 человека старше 100 лет. Алматинская область занимает третье место с 25 долгожителями.

В тройку самых пожилых граждан Казахстана входят 116-летняя жительница Улытауской области, 114-летняя жительница Павлодарской области и представительница Костанайской области в возрасте 111 лет.

Согласно статистическим данным, на начало 2026 года в Казахстане численность населения в возрасте 60 лет и старше составила 2 миллиона 923 тысячи 472 человека. Это равно 14,2 процента от общего населения страны.