Новый порядок въезда в Казахстан: с 1 ноября запущена система электронных разрешений

·65·Мир
Новый порядок въезда в Казахстан: с 1 ноября запущена система электронных разрешений

В Казахстане с 1 ноября 2026 года поэтапно вступили в силу новые правила въезда иностранных граждан на территорию страны. Согласно решению правительства Казахстана, для въезда в страну вводится требование об оформлении электронного разрешения — ЭТА (Электроник Травел Ауторизатион) .

Данный новый цифровой порядок распространяется на граждан стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, туристические агентства, отели и организации, приглашающие иностранных специалистов. Оформление документов осуществляется через единую государственную КазЭТА платформу.

График поэтапного внедрения системы

Новый порядок вступает в силу на пограничных пунктах в следующей последовательности:

  • С 1 ноября 2026 года: в международном аэропорту Актау, а также на автомобильных пунктах пропуска «Урлютобе» (Павлодарская область, граница с Россией), «Аухатты» (Жамбылская область), на границе с Узбекистаном «Атамекен» (Туркестанская область) и «Нурлы Жол» (область Жетысу);

  • С 1 января 2027 года: в международных аэропортах Астаны и Алматы;

  • С 1 марта 2027 года: во всех остальных пунктах пропуска на государственной границе;

  • С 1 июля 2027 года: получение разрешения станет строго обязательным для всех лиц, на которых распространяется данное требование (на начальном этапе отсутствие разрешения не будет являться основанием для отказа во въезде).

Срок действия, стоимость и возможности документа

Для удобства граждан и туристов установлен ряд условий:

  • Бесплатно: Оформление электронного разрешения осуществляется абсолютно бесплатно ;

  • Срок действия: документ действителен в течение 180 календарных дней со дня выдачи;

  • Срок пребывания: в течение 180-дневного периода иностранный гражданин может находиться на территории Казахстана в общей сложности до 90 дней ;

  • Возможности платформы: Через систему КазЭТА можно получить не только туристическое разрешение ЭТА, но и электронные визы, статус электронного резидентства, а также справки о пересечении границы.

Кто освобожден от получения электронного разрешения?

Для 29 категорий лиц, имеющих подтверждающие документы, оформление ЭТА не требуется. В частности:

  1. Дети и пожилые люди: несовершеннолетние до 16 лет и граждане старше 65 лет;

  2. Лица с визами: иностранцы, имеющие действующую визу Казахстана;

  3. Официальные представители: дипломаты соответствующих категорий и сотрудники международных миссий.

КазахстанАстанаАлматыРоссияУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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