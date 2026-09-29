На тушу кита к берегу могут приплыть сотни акул

·81·Мир
На тушу кита к берегу могут приплыть сотни акул

28 сентября на пляж Китй Беач в австралийском городе Перт выбросило тушу горбатого кита длиной около 20 футов. Вскоре к берегам приблизились большие белые акулы, привлеченные его запахом.

Британский фотограф дикой природы Том Кавана запечатлел на видео двух больших белых акул, круживших на мелководье. По словам 36-летнего фотографа, из-за праздничного дня на пляже собралось множество людей, чтобы посмотреть на диких животных.

Спасательная служба Сурф Лифе Савинг ВА получила информацию о ките около 7:30. По словам руководительницы Вхале Ватч Вестерн Аустралиа Деммы Шарп, акулы, в том числе крупная тигровая акула, начали питаться китом еще тогда, когда он находился в море. Она отметила, что даже после вывоза туши запах и жир останутся на песке и еще долгое время смогут привлекать сотни акул.

Спасательный вертолет Вестпак зафиксировал в этом районе нескольких больших белых акул. Позже спасатели заметили примерно в 15 метрах от берега трех больших белых акул длиной около 13 футов.

После этого мэр Кембриджа Гэри Мак закрыл пляж между Суонборном и Флореатом. Жителям и туристам рекомендовали не заходить в воду и даже не приводить в этот район собак. Тушу кита планируется вывезти на специальной машине и отправить на полигон для отходов.

Этот инцидент произошел вскоре после того, как 18 сентября на пляже Сорренто Беач в результате нападения большой белой акулы погиб 63-летний Грег О'Нил. Кроме того, Кавана запечатлел бронзовую акулу возле пляжа Скарборо. В это время некоторые пловцы и серферы все еще находились в воде.

ПертCity BeachТом КаванаWhale Watch Western Australia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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