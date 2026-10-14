Напавший на африканского пассажира в московском метро получил неожиданный отпор (видео)

Кадры очередного резкого конфликта между пассажирами в метрополитене российской столицы Москвы широко разошлись в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения. На снятых очевидцами видео запечатлено, как местный мужчина, напавший на африканского темнокожего пассажира в вагоне, встретил серьезный отпор и был повержен на пол.

По словам очевидцев, агрессор оскорблял иностранного пассажира и пытался спровоцировать его, однако неожиданно сам оказался в сложном положении.

Столкновение в движущемся вагоне и равнодушие

Инцидент произошел внутри поезда, следовавшего по Замоскворецкой линии московского метро:

Провокация и ответный удар: Как сообщают свидетели, один из местных пассажиров оскорбил африканского гостя и попытался применить силу. Однако иностранец не стал молчать, применил против него приемы борьбы и зажал в углу вагона;

Реакция окружающих: На распространившихся кадрах видно, что, несмотря на полную заполненность вагона и даже присутствие пассажиров в военной форме, большинство людей не вмешивались в драку, ограничившись лишь наблюдением со стороны или съемкой на телефон;

Удержание и контроль: Темнокожий пассажир заблокировал шею и руки агрессора, приведя его в полностью обездвиженное состояние.

При остановке поезда: ситуация переместилась на станцию

После того как поезд прибыл на следующую станцию и двери открылись, развитие событий перешло на новый этап:

Вытаскивание на перрон: Когда поезд остановился на станции «Динамо», африканский пассажир вытащил напавшего на него мужчину из вагона на платформу станции;

Полное подчинение: На перроне агрессор был уложен на пол и полностью нейтрализован, и только после этого некоторые из находившихся рядом пассажиров и сотрудники метро попытались вмешаться в ситуацию;

Реакция сетей: Пользователи социальных сетей комментируют это происшествие как хороший урок для тех, кто проявляет необоснованную агрессию по отношению к мигрантам и представителям других национальностей, отмечая, что каждый человек имеет право защищать свое достоинство.

Ожидается, что по данному факту полиция метрополитена и правоохранительные органы проведут проверку.