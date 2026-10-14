Напавший на африканского пассажира в московском метро получил неожиданный отпор (видео)

·199·Мир
Напавший на африканского пассажира в московском метро получил неожиданный отпор (видео)

Кадры очередного резкого конфликта между пассажирами в метрополитене российской столицы Москвы широко разошлись в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения. На снятых очевидцами видео запечатлено, как местный мужчина, напавший на африканского темнокожего пассажира в вагоне, встретил серьезный отпор и был повержен на пол.

По словам очевидцев, агрессор оскорблял иностранного пассажира и пытался спровоцировать его, однако неожиданно сам оказался в сложном положении.

Столкновение в движущемся вагоне и равнодушие

Инцидент произошел внутри поезда, следовавшего по Замоскворецкой линии московского метро:

  • Провокация и ответный удар: Как сообщают свидетели, один из местных пассажиров оскорбил африканского гостя и попытался применить силу. Однако иностранец не стал молчать, применил против него приемы борьбы и зажал в углу вагона;

  • Реакция окружающих: На распространившихся кадрах видно, что, несмотря на полную заполненность вагона и даже присутствие пассажиров в военной форме, большинство людей не вмешивались в драку, ограничившись лишь наблюдением со стороны или съемкой на телефон;

  • Удержание и контроль: Темнокожий пассажир заблокировал шею и руки агрессора, приведя его в полностью обездвиженное состояние.

При остановке поезда: ситуация переместилась на станцию

После того как поезд прибыл на следующую станцию и двери открылись, развитие событий перешло на новый этап:

  • Вытаскивание на перрон: Когда поезд остановился на станции «Динамо», африканский пассажир вытащил напавшего на него мужчину из вагона на платформу станции;

  • Полное подчинение: На перроне агрессор был уложен на пол и полностью нейтрализован, и только после этого некоторые из находившихся рядом пассажиров и сотрудники метро попытались вмешаться в ситуацию;

  • Реакция сетей: Пользователи социальных сетей комментируют это происшествие как хороший урок для тех, кто проявляет необоснованную агрессию по отношению к мигрантам и представителям других национальностей, отмечая, что каждый человек имеет право защищать свое достоинство.

Ожидается, что по данному факту полиция метрополитена и правоохранительные органы проведут проверку.

Московский метрополитенАфриканский пассажирМосковская полицияМосковский инцидент
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Пассажирский поезд потерпел крушение во Франции: во что врезался состав на скоростиПассажирский поезд потерпел крушение во Франции: во что врезался состав на скорости12 сентября 17:27"До конца света осталось несколько дней": пророчество южноафриканского священника вызвало ажиотаж в интернете"До конца света осталось несколько дней": пророчество южноафриканского священника вызвало ажиотаж в интернете8 октября 04:09Базы США на грани катастрофы после ударов Ирана: военные раскрыли тайну, которую скрывал Белый домБазы США на грани катастрофы после ударов Ирана: военные раскрыли тайну, которую скрывал Белый дом16 сентября 22:54Украина атаковала Россию 419 дронамиУкраина атаковала Россию 419 дронами30 июня 23:39У 71-летнего мужчины на спине появилась гигантская опухоль размером с трех младенцевУ 71-летнего мужчины на спине появилась гигантская опухоль размером с трех младенцев4 октября 11:49«Если бы не я, ни Саудовской Аравии, ни Израиля бы не существовало»: Трамп сделал громкое заявление«Если бы не я, ни Саудовской Аравии, ни Израиля бы не существовало»: Трамп сделал громкое заявление2 октября 12:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов