26-летний инфлюенсер скончалась от рака желудка

В китайском городе Шэньян в возрасте 26 лет скончалась инфлюенсер Сиси Хубао (настоящее имя — Сюй Цзитин), боровшаяся с раком желудка. До болезни она открыто рассказывала в социальных сетях о своем рационе питания и повседневных привычках.

Сиси скончалась от рака желудка в понедельник, 28 сентября. На следующий день, 29 сентября, на ее странице в соцсети подписчикам сообщили о ее смерти.

В сообщении, наряду с теплыми воспоминаниями о жизни Сиси, была выражена благодарность всем людям, которые поддерживали ее и заботились о ней.

«Сиси прожила свободную, яркую, смелую и добрую жизнь. Спасибо всем людям, которые поддерживали ее и заботились о ней на протяжении ее жизненного пути», — говорится в сообщении.

Перед смертью Сиси публиковала в соцсетях видеоролики о своих пищевых привычках и распорядке дня. В этих видео инфлюенсер открыто признавала, что не особо придерживалась здорового образа жизни.

По ее словам, обычно она ложилась спать каждый день в период с 00:00 до 02:00 ночи. Она также сообщала, что питается два раза в день, а между приемами пищи проходят долгие перерывы.

Сиси говорила, что не любит пить воду, выпивает две чашки кофе в день и пьет чай с молоком три-четыре раза в неделю.

Кроме того, она заявляла, что часто заказывает готовую еду или питается в заведениях общественного питания. Инфлюенсер также не скрывала, что любит жирную и острую пищу.

Сиси описывала себя как очень разборчивого в еде человека. В частности, она говорила, что не любит фрукты и овощи.

В начале января 2025 года у нее начали появляться первые признаки недомогания. Наблюдались такие симптомы, как затрудненное прохождение пищи во время еды, отрыжка, вздутие живота и снижение аппетита.

Вскоре ей поставили диагноз «рак желудка». После этого Сиси регулярно освещала процесс лечения в социальных сетях.

Сиси училась за рубежом. Вернувшись в Китай, она запустила пекарный бренд под названием Джифу в городах Шэньян и Далянь. На пике популярности бизнеса у бренда было шесть филиалов. На момент ее смерти функционировали четыре из них.

Специалисты рекомендуют употреблять достатоное количество фруктов и овощей для сохранения здоровья желудка, а также сократить потребление соленых, жирных и обработанных продуктов.

Подчеркивается также важность отказа от курения, ограничения потребления алкоголя не более чем до 14 единиц в неделю и поддержания здорового веса.

Если проблемы с желудком продолжаются долгое время, рекомендуется обратиться к врачу и пройти обследование на наличие бактерии Х. пйлори — одной из инфекций, связанных с раком желудка.

Нельзя оставлять без внимания и такие тревожные симптомы, как постоянное несварение желудка, беспричинная потеря веса и другие.