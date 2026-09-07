Последнее объятие палестинской женщины: тяжелая судьба за оливковым деревом

Момент, запечатленный на камеру на Западном берегу реки Иордан, в очередной раз обнажил боль всего народа, связанную с землей и средствами к существованию. Палестинская женщина в слезах наблюдала за уничтожением оливкового дерева на своей земле, обнимая его в последний раз.

Инцидент произошел в районе Арраба к югу от города Дженин, недалеко от дороги, соединяющей города Арраба и Яабэд. По местным источникам, израильская тяжелая техника начала вырывать с корнем оливковые деревья в этом районе.

Не просто дерево, а пропитание семьи

Поступок женщины на фото — это не просто прощание. В сельских районах Палестины оливковые деревья служат для многих семей источником сельского хозяйства, продовольствия и дохода.

В подробностях инцидента, распространенных агентством Reuters, отмечается, что владельцы земли в Аррабе использовали оливковые рощи как источник семейного заработка. Сообщается, что возраст некоторых деревьев составляет 50–70 лет.

«Эти деревья — наш источник дохода», — подчеркнул один из местных землевладельцев в беседе с Reuters.

Поэтому уничтожение даже одного дерева означает для фермера не просто утрату объекта сельского хозяйства, но и сокращение доходов в будущих сезонах.

Что произошло?

По данным сообщений, операция началась 1 сентября 2026 года и продолжилась на следующий день.

Информация Деталь Район Арраба, юг Дженина Событие Выкорчевывание оливковых деревьев Время Начало сентября 2026 года Земля в районе Около 200–223 дунумов Деревья Некоторые возрастом 50–70 лет Причина Израильская сторона сослалась на соображения безопасности и планирования

По информации Reuters, израильские военные заявили, что операция была проведена после «процесса системного планирования». Палестинские же землевладельцы заявили, что уничтожение деревьев наносит серьезный ущерб их средствам к существованию.

Строительство дорог и земельный вопрос

Как сообщают местные источники, выкорчевывание деревьев производилось вдоль дороги, соединяющей Аррабу и Яабэд.

Газета «Аль-Кудс» написала, что операции проводились под военной охраной и затронули средства к существованию десятков фермерских семей. Местные власти и землевладельцы заявили, что рабочая зона охватывает территорию площадью более 200 дунумов.

При этом трактовки этого события различными сторонами расходятся. Поэтому при обсуждении причин выкорчевывания деревьев важно отдельно указывать официальную позицию Израиля и заявления местных палестинцев.

Почему оливковое дерево важно для палестинцев?

Помимо экономического значения, оливковое дерево имеет культурный и символический смысл в сельской жизни Палестины.

Для многих семей оливковые рощи — это наследие земли и труда, передаваемое из поколения в поколение. Некоторые деревья возделывались на протяжении десятилетий.

По данным Палестинского центрального бюро статистики, в 2025 году в результате атак, связанных с израильскими властями и поселенцами на Западном берегу, было выкорчевано, повреждено или уничтожено бульдозерами более 35 273 деревьев. Около 26 988 из них составляли оливковые деревья.

Эти цифры показывают, что вопрос оливковых рощ — это не просто эпизод конфликта на Западном берегу.

Самый пронзительный кадр

Однако главным изображением, донесшим событие в Аррабе до мировой аудитории, стали не цифры, а именно этот момент с женщиной, обнимающей дерево.

Прижавшись к стволу дерева, она не может скрыть слез. Вокруг же простирается оливковая роща, тяжелая техника и деревья на грани уничтожения.

На первый взгляд это — прощание человека с деревом.

Но для палестинских фермеров это дерево связано с землей, трудом, памятью и средствами к существованию.

Что означает это событие?

Событие в Аррабе в очередной раз показало, насколько сложны конфликты вокруг земли и сельского хозяйства на Западном берегу.

С одной стороны, израильская сторона приводит доводы, связанные с безопасностью и планированием территории. С другой стороны, палестинские землевладельцы заявляют об уничтожении их источников сельского хозяйства и средств к существованию.

Именно поэтому объятия женщины на фотографии — это не просто скорбь по одному дереву. Это стало символическим отражением продолжающегося на Западном берегу конфликта вокруг земли, собственности, средств к существованию и связи человека со своей землей.

Самое болезненное заключается в том, что: для дерева, которое обнимает женщина, это прощание может длиться всего несколько минут, но для ее семьи потеря дерева может обернуться экономическими и душевными страданиями, ощущаемыми годами.