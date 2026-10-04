В Эквадоре обнаружили находящийся под угрозой исчезновения вид крошечной ядовитой лягушки

·1·Мир
В Эквадоре обнаружили находящийся под угрозой исчезновения вид крошечной ядовитой лягушки

На юге Эквадора ученые открыли новый вид лягушек. Амфибия, получившая название Экскидобатес перплексус, имеет длину всего 15,1–18,3 миллиметра и находится под угрозой исчезновения из-за сокращения среды обитания и незаконной торговли. Об этом сообщил Национальный институт биоразнообразия страны (Инабио).

Исследователи выявили две популяции нового вида. Одна из них обитает в бассейне реки Пауте, а вторая — в северной части горного хребта Кондор на юге страны. Окрас лягушек также различается: у представителей одной популяции спинка красная на черном фоне, а у другой — с оливково-зелеными и желтыми пятнами. Генетический анализ подтвердил, что они принадлежат к одному виду.

Ученые подчеркивают, что проекты по добыче меди, золота и молибдена в районах обитания нового вида угрожают его естественной среде. Кроме того, опасения вызывает спрос на лягушек на черном рынке в качестве коллекционных животных.

Для справки, в Эквадоре зарегистрировано 703 вида амфибий. Экскидобатес перплексус же относится к группе ядовитых лягушек.

O‘rmon bargida bir-biriga qarab turgan ikki xil rangli zaharli qurbaqa.
Excidobates perplexusInabioрека Паутегоры Кондор
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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