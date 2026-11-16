Девушка попала на операционный стол, выдавив обычный прыщ

28-летняя жительница города Котлас Архангельской области России столкнулась с серьезными медицинскими проблемами после того, как выдавила небольшой прыщ. Ситуация, начавшаяся с обычной кожной проблемы, привела к необходимости хирургического вмешательства.

Сообщается, что девушка по имени Алина самостоятельно выдавила прыщ, появившийся на лбу. Однако на следующий день на месте прыща образовался отек. В течение нескольких дней состояние ухудшилось, и отек распространился на другие части лица.

После этого она обратилась к врачам. В результате медицинского обследования было выявлено скопление гноя в области лба. Специалисты провели операцию по удалению гноя и назначили курс антибиотиков. Девушка была госпитализирована.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на российский Телеграм-канал Шот.

Почему опасно выдавливать прыщи?

Специалисты подчеркивают, что выдавливание прыщей руками повреждает кожу и создает условия для проникновения бактерий в более глубокие слои. Это может привести к развитию воспаления и инфекции.

По этой причине эксперты рекомендуют не выдавливать прыщи самостоятельно, тщательно мыть руки перед прикосновением к коже лица и обращаться к врачу при усилении воспаления.

Специалисты предупреждают, что неправильное отношение даже к кажущейся незначительной кожной проблеме может привести к серьезным осложнениям.