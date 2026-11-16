Девушка попала на операционный стол, выдавив обычный прыщ

1 мин чтения64
Девушка попала на операционный стол, выдавив обычный прыщ

28-летняя жительница города Котлас Архангельской области России столкнулась с серьезными медицинскими проблемами после того, как выдавила небольшой прыщ. Ситуация, начавшаяся с обычной кожной проблемы, привела к необходимости хирургического вмешательства.

Сообщается, что девушка по имени Алина самостоятельно выдавила прыщ, появившийся на лбу. Однако на следующий день на месте прыща образовался отек. В течение нескольких дней состояние ухудшилось, и отек распространился на другие части лица.

После этого она обратилась к врачам. В результате медицинского обследования было выявлено скопление гноя в области лба. Специалисты провели операцию по удалению гноя и назначили курс антибиотиков. Девушка была госпитализирована.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на российский Телеграм-канал Шот.

Почему опасно выдавливать прыщи?

Специалисты подчеркивают, что выдавливание прыщей руками повреждает кожу и создает условия для проникновения бактерий в более глубокие слои. Это может привести к развитию воспаления и инфекции.

По этой причине эксперты рекомендуют не выдавливать прыщи самостоятельно, тщательно мыть руки перед прикосновением к коже лица и обращаться к врачу при усилении воспаления.

Специалисты предупреждают, что неправильное отношение даже к кажущейся незначительной кожной проблеме может привести к серьезным осложнениям.

Вам понравилась статья?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Мир