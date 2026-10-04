Трамп объявил о выплате единовременного пособия в размере 90 долларов более чем 20 миллионам американцев

·41·Мир
Трамп объявил о выплате единовременного пособия в размере 90 долларов более чем 20 миллионам американцев

Президент США Дональд Трамп объявил о выделении единовременной выплаты в размере 90 долларов более чем 20 миллионам бенефициаров программы Медикаре для покрытия расходов на медицинское страхование. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Как сообщили в Центре услуг Медикаре и Медикаид США, выплаты поступят некоторым участникам программы Медикаре Парт Б в октябре. Большинство получат средства напрямую на банковский счет, а отдельным бенефициарам будет отправлен чек.

Средства выделяются за счет Фонда улучшения Медикаре (Медикаре Импровемент Фунд), располагающего почти 2 миллиардами долларов, которые были ассигнованы Конгрессом. Однако выплата коснется не всех пожилых американцев: некоторые бенефициары Медикаре, в том числе участники плана Медикаре Адвантаге, воспользоваться ею не смогут.

Это стало одной из последних предвыборных инициатив Трампа по оказанию финансовой помощи американцам. Президент также выдвинул план о выплате по 5 тысяч долларов всем пожилым американцам в случае, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на ноябрьских промежуточных выборах. Однако в настоящее время это не осуществленная выплата, а лишь предложение.

В эти дни администрация Трампа также направляет примерно 1 миллиону американцев компенсации, связанные с Обамакаре, в размере 500 долларов. Эта программа считается отдельной от выплат по Медикаре.

Дональд ТрампMedicareмедицинское страхование СШАObamacare
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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