США установили новый рекорд по государственному долгу

·6·Мир
США установили новый рекорд по государственному долгу

Государственный долг США превысил 40 триллионов долларов, достигнув самого высокого показателя в истории. Об этом сообщило Ассокиатед Пресс. Примечательно, что всего пять месяцев назад — в марте — долг страны достиг 39 триллионов долларов.

Значительная часть федеральных расходов США направляется на оборону, социальное обеспечение и программы Медикаре, а также на выплату процентов по государственному долгу. Эксперты называют основной причиной постоянного роста долга превышение государственных расходов над налоговыми поступлениями.

В резком увеличении долга также сыграли важную роль крупные заимствования, привлечённые для поддержки экономики во время пандемии КОВИД-19. Позднее давление на федеральный бюджет усилила политика, направленная на сокращение налогов и увеличение государственных расходов.

Эксперты отмечают, что рост государственного долга влияет и на жизнь простых американцев. По их мнению, увеличение стоимости заимствований может отразиться на ставках по ипотечным и автомобильным кредитам, а также ограничить инвестиционные возможности компаний.

Согласно расчётам Бипартисан Поликй Кентер, государственный долг США может достичь лимита в 41,1 триллиона долларов к концу зимы — середине лета 2027 года. После этого Конгрессу предстоит решить, повышать ли потолок госдолга или временно приостанавливать его действие.

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