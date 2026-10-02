Сколько стоит вызов скорой помощи по всему миру?

Служба скорой помощи в разных странах мира финансируется по-разному. В некоторых государствах экстренная медицинская помощь покрывается за счет государства, а в других — за услуги платит пациент или его страховка.

Великобритания — звонок по номеру 999 для вызова скорой помощи в экстренной ситуации и доставка в больницу оплачиваются отдельно не будут. Услуга финансируется через систему НХС.

США — служба скорой помощи может быть платной. Итоговая сумма варьируется в зависимости от вызова, дальности транспортировки, оказанной медицинской помощи и условий страховки. Например, пациентам, охваченным программой Медикаре, покрывается 80 процентов одобренной Медикаре суммы, а оставшаяся часть может остаться на плечах пациента.

Австралия — Медикаре не покрывает расходы на услуги скорой помощи. Порядок оплаты различается в зависимости от штата и территории. Например, в Квинсленде и Тасмании экстренная скорая помощь для постоянных жителей покрывается государством. В некоторых других регионах пациент может платить самостоятельно или воспользоваться страховкой.

Поэтому нет единого правила вроде «вызов скорой помощи бесплатный» или «скорая всегда стоит дорого». Даже в одинаковой экстренной ситуации расходы могут резко отличаться в зависимости от страховки пациента, места проживания и системы обслуживания.

Самое главное — в экстренной ситуации нельзя затягивать с вызовом скорой помощи из-за страха перед ценой. Порядок оплаты и страховое покрытие определяются отдельно в зависимости от страны и региона.