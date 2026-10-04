Сильный шторм в Парагвае: с неба падал град размером с теннисный мяч

Сильный шторм в Парагвае доставил жителям неожиданные хлопоты. В столице страны Асунсьоне и ряде других регионов из-за резкого ухудшения погоды прошел крупный град.

По словам очевидцев, размеры некоторых градин были с теннисный мяч. Падавшие с неба на большой скорости градины нанесли серьезный ущерб автомобилям. У многих машин разбиты лобовые и задние стекла, а кузова в разных местах сильно помяты.

Мощный шторм нанес ущерб не только транспортным средствам, но и жилым домам. В частности, сообщается о повреждениях крыш некоторых строений.

Местные СМИ передают, что в результате стихийного бедствия пострадали многочисленные автомобили. В настоящее время уточняются масштабы ущерба, причиненного штормом.

Это происшествие в Парагвае в очередной раз показало, насколько опасным может быть крупный град. Жителям рекомендуется во время сильного шторма не оставаться на открытой местности и по возможности находиться в безопасных зданиях.в ряде регионов прошел сильный шторм. Во время стихийного бедствия выпал град размером с теннисный мяч, причинив серьезный ущерб