«Катаклизм, случающийся раз в 1000 лет»: Флориду затопило, машины уносит потоками воды (видео)

·118·Мир
«Катаклизм, случающийся раз в 1000 лет»: Флориду затопило, машины уносит потоками воды (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В штате Флорида (США) произошли масштабные наводнения в результате рекордного уровня осадков, приведшие к гибели как минимум двух человек.
  • Из-за стихийного бедствия губернатор Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов.
  • В связи с наводнением 19 избирательных участков были перенесены в безопасные зоны.

В день проведения решающих промежуточных выборов в Конгресс США восточное побережье штата Флорида накрыли разрушительные наводнения беспрецедентного масштаба. Из-за стихийного бедствия как минимум 19 избирательных участков в восьми округах были перенесены в безопасные зоны.

По оценкам политических обозревателей, паралич инфраструктуры в основной день голосования (Электион Дай) может напрямую негативно сказаться на активности электората Республиканской партии, предпочитающего личное участие в голосовании, и изменить общие результаты.

«Осадки, случающиеся раз в 1000 лет»: Масштабы катастрофы

Национальная метеорологическая служба (НВС) назвала произошедшее «экстремальными осадками, случающимися раз в тысячу лет» и объявила режим чрезвычайного наводнения в городах Палм-Бей, Уэст-Мельбурн и Грант-Валкария:

  • Рекордный уровень осадков: В некоторых районах всего за 36 часов выпало около 500–600 мм (20–25 дюймов) осадков. Самый высокий показатель был зафиксирован в районе Грант-Валкария, где объем осадков составил почти 627 мм (24,69 дюйма);

  • Жертвы и эвакуация на лодках: Согласно полученным официальным данным, в результате резкого подъема уровня воды погибли по меньшей мере два человека. Сотни жителей и водителей, оказавшихся в водной ловушке на дорогах, были вывезены в безопасные места с помощью спецтехники с высокими колесами и спасательных лодок;

  • Паралич городов: Многие основные трассы полностью ушли под воду, школы закрыты, движение общественного транспорта остановлено.

Решение губернатора и серьезная угроза избирательному процессу

Руководство штата, учитывая масштаб бедствия, приняло экстренные меры:

  • Указ Рона Десантиса о чрезвычайном положении: Губернатор Флориды официально ввел режим чрезвычайного положения в округах, наиболее пострадавших от наводнения — Бревард, Индиан-Ривер, Мартин, Сент-Люси и других районах;

  • Избиратели не могут добраться до участков: Из-за переноса избирательных пунктов в семи округах и перекрытия дорог многие граждане лишаются возможности принять участие в голосовании, что ставит под угрозу политический баланс на повестке дня.

Объяснение ученых: Почему целью стал именно «Космический берег»?

Метеорологи объясняют причины катастрофы редким атмосферным явлением: циклон низкого давления, возникший над Мексиканским заливом, принес огромный поток тропической влаги из Атлантического океана. Облачный фронт практически замер над «Космическим берегом» (Спаке Коаст), обрушив беспрецедентное количество воды на одну территорию всего за несколько десятков часов.

Флоридавыборы в СШАРон Десантисстихийное бедствие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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