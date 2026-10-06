Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил 50-летний юбилей

Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 октября встретил свое 50-летие. Он родился 5 октября 1976 года в селе Центарой Чечни.

Политическая деятельность Кадырова активизировалась после того, как его отец Ахмат Кадыров погиб в результате теракта в Грозном в мае 2004 года. В том же году он был назначен заместителем председателя правительства Чечни. В конце 2005 года стал исполняющим обязанности председателя правительства, а в 2006 году занял пост премьер-министра.

В феврале 2007 года Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности президента Чечни. В апреле того же года Кадыров официально вступил в должность главы республики. На тот момент ему было 30 лет.

С тех пор Кадыров бессменно руководит Чечней. Сообщалось, что на прошедших в сентябре выборах он был переизбран на пятый срок, набрав 99,85 процента голосов.

В период правления Кадырова в Грозном и республике были проведены масштабные строительные и восстановительные работы. При этом его стиль управления подвергается жесткой критике со стороны международных правозащитных организаций. Правозащитники неоднократно сообщали о давлении на журналистов, оппозицию и представителей ЛГБТ в Чечне.

На сегодняшний день Рамзан Кадыров считается одним из ближайших соратников Владимира Путина в политической системе России. А его власть в Чечне является одной из самых сильных и централизованных политических систем в регионе.