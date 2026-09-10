Трамп раскрыл детали часового разговора с лидером России

·53·Мир
Трамп раскрыл детали часового разговора с лидером России

В процессе мирного урегулирования украинского конфликта, находящегося в центре мировой политики, происходит важный дипломатический поворот. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой последний телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как чрезвычайно позитивный и сообщил, что официальный Кремль готов к заключению сделки. Перед вылетом в штат Техас глава Белого дома открыто пообщался с журналистами и поделился важными подробностями переговоров. Как подчеркнул Трамп, теперь официальный Киев должен сделать главный шаг и стремиться к компромиссу. Что же обсудили лидеры Белого дома и Кремля в течение часа, в чем заключается главная преграда между Путиным и Зеленским и когда может пройти трехсторонний саммит? В конце статьи мы представим вашему вниманию все детали главной интриги — конечного результата переговоров Москвы и Киева, а также дальнейшей судьбы плана Трампа.

Громкое заявление Трампа: «Беседа с Путиным прошла отлично»

Как сообщает агентство РИА Новости, Президент США у трапа самолета озвучил журналистам следующие мысли:

  • Стремление Кремля к соглашению: Дональд Трамп заявил, что беседа с российским лидером была очень продуктивной и Владимир Путин намерен достичь договоренности по Украине путем переговоров;

  • Открытый призыв к Киеву: Трамп особо отметил, что если Владимир Зеленский также захочет заключить подобное соглашение, это будет «очень хорошо» для всего мира;

  • План трехсторонней встречи: Президент США выразил надежду на проведение трехстороннего очного саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако точная дата встречи пока не разглашается.

«Мы отлично поговорили с Путиным, он хочет заключить сделку. Если бы Зеленский тоже захотел заключить сделку, это было бы здорово», — заявил Дональд Трамп.

Главное препятствие на пути к миру: «Личная вражда и усталость от войны»

Президент США вновь повторил свои взгляды касательно основной проблемы в прекращении войны:

  • Фактор личной неприязни: По утверждению Трампа, сегодня самая большая преграда на пути к достижению мирного договора — это сильная взаимная личная вражда между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и неспособность принять друг друга;

  • Усталость сторон: Глава Белого дома выразил твердую уверенность в том, что лидеры обеих стран «уже устали» от продолжающихся боевых действий и тяжелых последствий войны.

Часовой закрытый диалог 8 сентября

Самый важный вопрос, который интересовал многих политических наблюдателей и экспертов, заключался в том, продолжением каких именно дипломатических событий стал этот разговор между Трампом и Путиным и какие документы в нем рассматривались. Самый важный вывод заключается в том, что Путин и Трамп пообщались по прямой телефонной связи 8 сентября. В ходе этого диалога были подробно рассмотрены результаты визитов спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, а также прошедших там переговоров. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, этот часовой разговор прошел в крайне конструктивной и открытой атмосфере. Это показывает, что канал связи с Кремлем по новому мирному договору, предлагаемому США, работает бесперебойно, а вероятность проведения в будущем саммита Путин – Зеленский – Трамп возросла как никогда.

Как вы думаете, есть ли возможность, как утверждает Дональд Трамп, преодолеть личную вражду между Путиным и Зеленским и усадить их за стол трехсторонней встречи? Смогут ли переговоры между Россией и США положить конец вооруженному конфликту в Украине в ближайшие месяцы? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого крупного дипломатического процесса в мировой политике со своими близкими и любителями политики!

УкраинаТрампПутинЗеленскийДипломатияТинчликМир
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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