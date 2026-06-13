Адам Кадыров во второй раз удостоен звания «Герой Чечни»

18-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, во второй раз был удостоен звания «Герой Чечни». Об этом сообщило издание «Медуза».

Согласно имеющимся данным, высокую награду ему лично вручил отец — Рамзан Кадыров. Председатель правительства Чечни Магомед Даудов отметил, что Адам Кадыров был удостоен этого звания за заслуги перед государством, деятельность в интересах народа, а также за работу по поддержке российской военной операции в Украине.

Напомним, что Адам Кадыров впервые получил это звание в октябре 2023 года в возрасте 15 лет. Тогда об этом сообщил депутат Госдумы РФ Адам Делимханмов. Награда была вручена после того, как он избил в СИЗО Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, что вызвало широкие общественные дискуссии.

Отмечается, что в положении о звании «Герой Чечни» не предусмотрено никаких ограничений по количеству награждений одного и того же лица. Сам Рамзан Кадыров также является дважды «Героем Чечни».

Ранее российские СМИ называли Адама Кадырова вероятным преемником на посту главы Чечни. Однако некоторые издания писали, что после дорожно-транспортного происшествия с его участием взгляды на этот счет в некоторой степени изменились.