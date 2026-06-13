Адам Кадыров во второй раз удостоен звания «Герой Чечни»

·31·Мир
Адам Кадыров во второй раз удостоен звания «Герой Чечни»

18-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, во второй раз был удостоен звания «Герой Чечни». Об этом сообщило издание «Медуза».

Согласно имеющимся данным, высокую награду ему лично вручил отец — Рамзан Кадыров. Председатель правительства Чечни Магомед Даудов отметил, что Адам Кадыров был удостоен этого звания за заслуги перед государством, деятельность в интересах народа, а также за работу по поддержке российской военной операции в Украине.

Напомним, что Адам Кадыров впервые получил это звание в октябре 2023 года в возрасте 15 лет. Тогда об этом сообщил депутат Госдумы РФ Адам Делимханмов. Награда была вручена после того, как он избил в СИЗО Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, что вызвало широкие общественные дискуссии.

Отмечается, что в положении о звании «Герой Чечни» не предусмотрено никаких ограничений по количеству награждений одного и того же лица. Сам Рамзан Кадыров также является дважды «Героем Чечни».

Ранее российские СМИ называли Адама Кадырова вероятным преемником на посту главы Чечни. Однако некоторые издания писали, что после дорожно-транспортного происшествия с его участием взгляды на этот счет в некоторой степени изменились.

Адам КадыровРамзан КадыровЧечняРоссияУкраина
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ожидается, что через три года будет запущено железнодорожное сообщение между Саудовской Аравией и ТурциейОжидается, что через три года будет запущено железнодорожное сообщение между Саудовской Аравией и ТурциейСегодня, 04:26Илон Маск стал первым в мире триллионеромИлон Маск стал первым в мире триллионеромСегодня, 03:13Танец с «пиджаком на вешалке» — выступление, поразившее зрителей (видео)Танец с «пиджаком на вешалке» — выступление, поразившее зрителей (видео)Сегодня, 00:00В России ужесточены правила медицинского осмотра для мигрантовВ России ужесточены правила медицинского осмотра для мигрантовСегодня, 23:29В Нидерландах открылась первая в мире «ферма» без животныхВ Нидерландах открылась первая в мире «ферма» без животныхВчера, 17:43Марокко потребовало вернуть испанские городаМарокко потребовало вернуть испанские городаВчера, 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал